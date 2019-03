Błąd konfiguracji serwera był główną przyczyną awarii, która dotknęła setek milionów użytkowników Facebooka na całym świecie. Jak podała agencja Reutera, usługi serwisu były niedostępne dla niektórych nawet przez 24 godziny.

W czwartek po południu koncern Marka Zuckerberga poinformował o przywróceniu pełnej funkcjonalności swojej głównej usługi - aplikacji społecznościowej Facebook. Według firmy awaria została usunięta także w przypadku Instagrama.

Takiej awarii Facebooka nie było od 11 lat Facebook po ponad 14 godzinach problemów powoli wraca do normalnego funkcjonowan... zobacz więcej » Do poważnej awarii usług należących do Facebooka, w tym głównego serwisu społecznościowego tego koncernu oraz komunikatora WhatsApp i platformy fotograficznej Instagram doszło w nocy ze środy na czwartek

Po południu firma oznajmiła, że rozważa zwrot kosztów poniesionych przez reklamodawców, którzy w wyniku awarii usług Facebooka utracili widoczność zakupionych przez siebie na Facebooku treści marketingowych. Według przedstawicieli koncernu awaria dotyczyła przede wszystkim użytkowników w Europie, Japonii, a także Ameryce Południowej i Północnej.

Przyczyna awarii

Rzecznik Facebooka określił przyczynę awarii jako błąd konfiguracji serwera, do którego miało dojść w niedzielę. Jak stwierdził, firma wciąż pracuje nad oceną całości strat wywołanych przez awarię, jednakże jej usługi są już w pełni dostępne dla użytkowników, a infrastruktura Facebooka działa w pełni sprawnie.

"Wczoraj dokonaliśmy zmiany konfiguracji serwera, która spowodowała kaskadową serię problemów. W rezultacie wiele osób miało trudności z dostępem do naszych aplikacji i usług - poinformował Facebook.

"Bardzo nam przykro z powodu niegodności i doceniamy cierpliwość wszystkich" - zaznaczono.



Yesterday, as a result of a server configuration change, many people had trouble accessing our apps and services. We've now resolved the issues and our systems are recovering. We’re very sorry for the inconvenience and appreciate everyone’s patience. — Facebook (@facebook) 14 marca 2019





Awaria dotknęła miliony użytkowników na całym świecie. Według danych ze strony internetowej dla programistów, potwierdzającej funkcjonalność usług Facebooka, można ją uznać za jedną z najdłuższych w ciągu ostatnich kilku lat.

"Wall Street Journal" podał, że kłopoty Facebooka szybko stały się jednym z głównych tematów dyskusji na Twitterze, gdzie rekordy popularności bił hasztag #FacebookDown.

Twitter był również pierwszym miejscem, gdzie Facebook zdecydował się podjąć komunikację na temat swoich problemów. Firma nie poinformowała tam o przyczynach niedostępności swoich usług, oświadczyła jednak, że nie była ona spowodowana atakiem zmasowanej odmowy dostępu (DDoS).