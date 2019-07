Odtwórz: Ojciec bitcoina odnaleziony. To 64-letni fizyk

Bitcoin zużywa więcej energii niż cała Szwajcaria - wynika z nowych szacunków opublikowanych przez naukowców Uniwersytetu w Cambridge.

Naukowcy uruchomili w ubiegłym tygodniu narzędzie nazwane Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index (CBECI), które oblicza w czasie rzeczywistym (wynik aktualizowany jest co 30 sekund), ile energii potrzebne jest do utrzymania sieci bitcoin.

Więcej niż Szwajcaria

Ponad 40 tysięcy złotych za bitcoina. Kurs przebija kolejne poziomy W weekend kurs bitcoina po raz pierwszy w tym roku przekroczył poziom 11 tysięcy... zobacz więcej » Według CBECI w poniedziałek rano globalna sieć odpowiadająca za wszystkie transakcje w bitcoinach pobiera prąd o mocy ponad 8 gigawatów. W skali roku daje zużycie na poziomie około 61,76 TWh (terawatogodzin).

Oznacza to, że bitcoin odpowiada za około 0,25 proc. całkowitego zużycia energii na świecie. To tyle samo energii, ile zużywają do parzenia wody na herbatę wszystkie czajniki w Wielkiej Brytanii przez 11 lat i wszystkie czajniki w Unii Europejskiej przez 1,5 roku. I tyle samo energii, ile wyprodukować może siedem elektrowni atomowych jednocześnie.

Z wyliczeń naukowców wynika, że sieć bitcoina pobiera więcej prądu rocznie niż Szwajcaria (58,46 TWh), Kuwejt (57,78 TWh) czy Grecja (56,89 TWh). Gdyby bitcoin był krajem, plasowałby się na 43. miejscu najbardziej prądożernych państw. Kryptowalucie daleko jednak do światowych liderów w tym zestawieniu świecie czyli Chin (5564 TWh) i USA (3902 TWh).

Polska, według wyliczeń naukowców z Cambidge, pod względem poboru mocy zajmuje 24. miejsce z rocznym zużyciem energii na poziomie 149,4 TWh.