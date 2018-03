Banki wysyłają do klientów kolejne apele o ostrożność przy instalowaniu aplikacji na telefon. Jak wskazują, za pośrednictwem złośliwego oprogramowania oszuści "mogą ukraść pieniądze z konta".

Na liście podejrzanych aplikacji znalazło się między innymi oprogramowanie CryptoMonitor.

Według przedstawicieli ING Banku Śląskiego, złośliwe oprogramowanie, służące do monitoringu kursów walut, najprawdopodobniej przechwytuje dane do logowania oraz zmienia konfigurację telefonu w celu ukrycia wszystkich przychodzących wiadomości SMS.

"Dzięki temu przestępca może uzyskać dostęp do bankowości internetowej/mobilnej i wykonać dowolny przelew z konta" - czytamy w najnowszym ostrzeżeniu.

Szkodliwe oprogramowanie

"Latające komputery" na celowniku hakerów. Eksperci ostrzegają Dron to nic innego jak latający komputer. Także nad nim można stracić kontrolę,... zobacz więcej » Ponadto w ostatnich dniach swój komunikat wydali przedstawiciele Getin. Zwracają oni uwagę na aplikację Bankowość Uniwersalna Polska (ang. Universal Banking Poland), która - ich zdaniem - wyłudza dane dostępowe do bankowości internetowej oraz dane kart kredytowych.

"Opis aplikacji wskazuje na funkcjonalność uniwersalnej aplikacji mobilnej bankowości. Podczas instalacji program prosi o dostęp do wiadomości SMS, co wskazuje również na możliwość odczytu przez przestępców wiadomości odbieranych przez zainfekowane urządzenie" - czytamy w ostrzeżeniu.

Przed zwiększoną aktywnością szkodliwego oprogramowania, które przechwytuje dane wprowadzane przy logowaniu do bankowości internetowej, ostrzega także Credit Agricole.

"Wirus może wymusić kilka prób logowania i tym samym kilkukrotnie pozyskuje informacje umożliwiające przestępcom zatwierdzanie operacji, np. wykonanie przelewu lub definiowanie fałszywych odbiorców" - wskazano.

W komunikacie nie podano jednak nazwy szkodliwego oprogramowania.

Jak się bronić?

Przedstawiciele banków radzą, by osoby korzystające z bankowości mobilnej nie instalowały aplikacji stworzonych przez nieznanych programistów.

Przypominają również, by podczas instalacji weryfikować żądania dostępu do innych aplikacji jak np. do treści SMS-ów.