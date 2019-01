Odtwórz: Expander: nawet 124 zł za skorzystanie z karty do konta w złotych

Banki ostrzegają klientów przed skanowaniem kodów QR z naklejek udostępnianych między innymi na bankomatach. Jak wskazują, mogą być one wykorzystane do uruchomienia płatnych SMS-ów oraz wyłudzenia loginów i haseł do bankowości elektronicznej.

Kody QR działają jak kody kreskowe. Pozwalają na zapisanie dużej ilości danych w formie graficznej, po której zeskanowaniu np. aparatem naszego smartfona, dostajemy dostęp do określonych treści.

W ostatnim czasie to rozwiązanie wykorzystują oszuści, którzy umieszczają naklejki z kodami w miejscach publicznych, między innymi bankomatach. Zachęcają do ich zeskanowania, kusząc udziałem w konkursach z nagrodami. W rzeczywistości nagród nie ma, a my jesteśmy narażeni na utratę pieniędzy.

"Osoby zachęcone potencjalną nagrodą skanują kod z naklejki, który może przekierować do uruchomienia usługi SMS Premium, co wiąże się z naliczeniem wysokich opłat" - wskazali przedstawiciele Banku Pocztowego we wtorkowym komunikacie. Wcześniej ostrzeżenia podobnej treści zamieściły na swoich stronach BOŚ Bank oraz Citi Handlowy.

Banki poinformowały, że kody QR mogą zostać wykorzystane nie tylko do uruchomienia usług SMS Premium, ale również do wyłudzenia loginów/haseł do serwisów pocztowych, portali społecznościowych, bankowości elektronicznej, usług publicznych oraz do zainfekowania smartfonów szkodliwym oprogramowaniem.

Osoby, które padną ofiarą przestępstwa, powinny "niezwłocznie zgłosić ten fakt do banku i/lub przedsiębiorcy telekomunikacyjnego oraz złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w najbliższej jednostce policji".

Kody QR

Jako pierwsza o nowym sposobie oszustów poinformowała Komenda Główna Policji.

Funkcjonariusze podkreślali, że naklejki z kodami QR umieszczane są na bankomatach bez zgody i wiedzy ich właścicieli, czyli banków oraz sieci bankomatowych i nie są w żaden sposób powiązane z jakimikolwiek usługami bankowymi.