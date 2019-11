Koncern Apple spełnił żądania Moskwy i pokazuje w swoich aplikacjach Krym jako część terytorium Rosji - informuje BBC. Decyzja amerykańskiej firmy wywołała oburzenie na Ukrainie.

Rosja zaanektowała Krym w marcu 2014 roku w następstwie interwencji wojskowej oraz po referendum, które władze Ukrainy i Zachód uznają za nielegalne.

W aplikacjach Apple, takich jak Apple Maps i Apple Weather, region pokazywany jest teraz jako terytorium rosyjskie. Dotyczy to jednak wyłącznie użytkowników iPhone'ów w Rosji. W innych krajach półwysep oznaczany jest jako terytorium bez przynależności państwowej.

Aplikacja pomagała protestującym unikać policji w Hongkongu. Apple ją usunął Amerykański gigant technologiczny Apple Inc. usunął dostęp do aplikacji pozwalaj... zobacz więcej » "Krym i Sewastopol pojawiają się teraz na urządzeniach Apple jako terytoria rosyjskie" - poinformowała w oświadczeniu Duma Państwowa, niższa izba rosyjskiego parlamentu.

"Nieścisłość"

BBC informuje, że koncern Apple od kilku miesięcy rozmawiał z Rosją na temat tego, co Duma Państwowa określiła jako "nieścisłość". Amerykanie proponowali początkowo, że mogą pokazać Krym jako nieokreślone terytorium - nienależące ani do Rosji, ani do Ukrainy.

Ale jak powiedział Wasilij Piskariow, przewodniczący komisji bezpieczeństwa i antykorupcyjnej w Dumie, Apple zastosował się do rosyjskiej konstytucji. Dodał, że przedstawicielom firmy przypomniano, iż oznaczanie Krymu jako części terytorium Ukrainy według rosyjskiego prawa jest przestępstwem.

- Nie ma odwrotu - powiedział Piskariow. - Dziś sytuacja jest zamknięta, otrzymaliśmy wszystko, czego chcieliśmy - podkreślił. Zaznaczył jednocześnie, że Rosja zawsze była otwarta na "dialog i konstruktywną współpracę z zagranicznymi firmami".

Google, który stworzył popularną aplikację Mapy, pokazuje Krym bez przynależności państwowej. Półwysep i terytorium Ukrainy dzieli przerywana linia. Jak pisze BBC, koncern na swoich mapach w Rosji używa jednak rosyjskiej pisowni nazw krymskich miejscowości, a nie pisowni ukraińskiej.

Decyzja Apple nie spotkała się z dobrym przyjęciem na Ukrainie. Szef MZS Ukrainy Wadim Prystajko napisał na Twitterze, że Apple powinno "skupić się na zaawansowanych technologiach i rozrywce", ponieważ "światowa polityka nie jest ich mocną stroną". Podkreślił, że firma nie przejmuje się ukraińskim bólem. Dodał też hasztag #KrymJestUkraiński.



IPhones are great products. Seriously, though, @Apple, please, please, stick to high-tech and entertainment. Global politics is not your strong side. #CrimeaIsUkraine — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) November 27, 2019





Do sprawy odniosła się również ambasada Ukrainy w USA. "Zdaje się, że Ukraińcy nie podziękują Apple podczas Święta Dziękczynienia. Przypomnijmy więc Apple, że #KrymJestUkraiński i znajduje się pod rosyjską okupacją - nie jest suwerenny".