Firma Apple zaprezentowała dzisiaj w Cupertino trzy nowe modele iPhone’a - XS, XS Max oraz XR. Dużym wydarzeniem była również premiera inteligentnych zegarków Apple Watch Series 4, wyposażonych między innymi w elektrokardiograf i czujnik upadków.

Apple pokazało nowe produkty podczas konferencji prasowej w Steve Jobs Theater w Apple Park, siedzibie firmy w kalifornijskim Cupertino.

Dwa ekrany

Telefon iPhone XS wyposażono w 5,8-calowy ekran OLED Super Retina o rozdzielczości 1125x2436 (458 ppi). Mimo większego wyświetlacza urządzenie jest mniejsze w rozmiarze od ubiegłorocznego 5,5-calowego iPhone'a 8 Plus.

Nowy smartfon wykorzystuje wykonany w technologii 7nm sześciordzeniowy procesor A12 Bionic i 4GB RAM, który ma być o ok. 50 proc. szybszy od zastosowanego w telefonach iPhone X układu A11 Bionic. Model XS korzysta z systemu iOS 12 i jest dostępne w wariantach z 64GB, 256GB lub 512GB wbudowanej pamięci.



Oprócz wersji standardowej do sprzedaży trafi również iPhone XS Max. Wyposażono go w największy w historii marki wyświetlacz o przekątnej 6,5-cala o rozdzielczości 1242x2688 (458 ppi) - większy od konkurencyjnych telefonów Samsung Galaxy Note 9. Pod względem całkowitego rozmiaru telefon jest zbliżony do ubiegłorocznego iPhone'a 8 Plus.



Oba modele będą dostępne w wariancie wyposażonym w moduł eSIM oraz slot dla fizycznej karty SIM (lub dwa fizyczne sloty SIM w wersji przeznaczonej na rynek chiński). Telefony uzyskały certyfikat odporności iP 68 i zachowały podwójną tylną kamerę 12MP z optyczną stabilizacją obrazu i cztero-LED-owym fleszem. W porównaniu z iPhone'em X w nowych aparatach zastosowano jednak większe obiektywy. Ponadto usprawniona sztuczna inteligencja ma pozwalać nowym smartfonom Apple'a na wykonywanie fotografii z możliwością zmiany poziomu ekspozycji tła na etapie obróbki zdjęcia.



Model XS wyceniono na 999 dolarów, a XS Max na 1099 dolarów. Przedsprzedaż obu modeli rozpocznie się w piątek 14 września, a wysyłka 21 września.

Tańszy iPhone

Obok nowych modeli flagowych koncern z Cupertino zaprezentował w środę również tańszy telefon iPhone XR z aluminiowanymi krawędziami oraz szklaną obudową i 6,1-calowym ekranem LCD Liquid Retina o rozdzielczości 1792x828 (326ppi), procesorem A12 Bionic i 3GB RAM oraz 64GB, 128GB lub 256GB pamięci wewnętrznej.

Urządzenie wykorzystuje technologię dotyku haptycznego, która zapewnia ekranowi LCD funkcjonalność zbliżoną do zastosowanej w modelu XS funkcji 3D Touch. Telefon wyposażono w pojedynczy aparat 12MP z optyczną optymalizacją obrazu.



Model iPhone XR wyceniono na 749 dolarów. Jego przedsprzedaż rozpocznie się 19 października, a wysyłka 26 października.

Superinteligentny zegarek

Główną częścią wydarzenia, obok premiery nowej serii telefonów, była prezentacja Apple Watch Series 4. Zachowała funkcje poprzedniej generacji, w tym możliwość obsługi łączności komórkowej LTE pozwalającej na wykonywanie połączeń telefonicznych. Dodatkowe wbudowane czujniki mają pozwalać na monitorowanie stanu użytkownika.

Jedną z nowych funkcji jest system zdolny do wykrywania upadków. Jeżeli po odnotowaniu takiego zdarzenia użytkownik przestanie się poruszać na co najmniej minutę, wirtualny asystent Siri automatycznie zawiadomi kontakty awaryjne o wypadku i lokalizacji użytkownika.



Ponadto Apple Watch Series 4 na bieżąco monitoruje pracę mięśnia sercowego użytkownika, co ma pozwalać na rozpoznawanie ukrytych zaburzeń, np. migotania przedsionków. Dzięki wbudowanym w dekiel elektrodom urządzenie może również pełnić funkcję elektrokardiografu. Obie funkcjonalności uzyskały certyfikację amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (FDA). Apple zapewniło, że wszystkie gromadzone przez zegarek dane są przechowywane w urządzeniu oraz w chmurze w formie szyfrowanej.



Apple Watch Series 4 ma być dostępne w dwóch rozmiarach: 40mm i 44mm (w porównaniu do dotychczasowych rozmiarów 38mm i 42mm). Nowe modele zostały przy tym wyposażone w większe o ponad 30 proc. wyświetlacze, zaokrąglone krawędzie i mniejsze ramki niż w Series 3. Zmiany objęły również mocniejsze o ok. 50 proc. głośniki i mikrofon, który przesunięto na prawą stronę koperty w celu minimalizacji echa.

Obudowa zegarków została wykonana z aluminium lub stali nierdzewnej (zależnie od wybranego wariantu). Dodatkowo urządzenie wyposażono w nowy graficzny interfejs użytkownika z opcją personalizacji informacji wyświetlanych na ekranie głównym oraz system wibracji haptycznych przy korzystaniu z wbudowanego suwaka.



Tegoroczne modele inteligentnych zegarków Apple'a wykorzystują system operacyjny WatchOS 5 i dwurdzeniowy, 64-bitowy firmowy procesor S4. Według zapewnień producenta ma on być dwukrotnie wydajniejszy w porównaniu do poprzedniej generacji. Urządzenie zachowało przy tym 18-godzinny czas działania na jednorazowym pełnym ładowaniu baterii (do 6 godz. wysiłku fizycznego).

Wersja z obsługą LTE została wyceniona na 499 dolarów (399 dolarów bez tej funkcji). Równocześnie cena poprzedniej generacji zegarków Apple'a została obniżona do 279 dolarów.

Przedsprzedaż urządzeń rozpocznie się w piątek 14 września - do klienta trafia tydzień później, równolegle z aktualizacją systemu WatchOS.

Przypomnijmy, że w sierpniu swoje nowe produkty zaprezentował Samsung, główny konkurent Apple. Południowokoreańska firma pokazała m.in. smartfona Galaxy Note 9, zegarka Galaxy Watch oraz głośnik Galaxy Home.