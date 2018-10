Andrzej Sapkowski domaga się od CD Projekt zapłaty dodatkowego wynagrodzenia ponad to określone w umowach zawartych pomiędzy nim a spółką - podał CD Projekt w komunikacie. Z wezwania do zapłaty wynika, że roszczenie opiewa na co najmniej 60 milionów złotych. W ocenie CD Projekt żądanie jest bezpodstawne.

Pełnomocnicy autora powołują się w piśmie między innymi na artykuł 44 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wskazują, że jego zastosowanie otwiera się wtedy, gdy wynagrodzenie przyznane twórcy jest zbyt niskie w stosunku do korzyści osiągniętych przy okazji eksploatacji utworu.



"(...) dość ostrożnościowe podejście i plasujące oczekiwania raczej na minimalnym poziomie, nakazuje przyjąć, że w przypadku wykorzystania utworów naszego mocodawcy w podstawowych obszarach prowadzonej działalności, tworzących istotę najważniejszych produktów, właściwie wynagrodzenie winno opiewać na 6 procent uzyskanych korzyści" - napisano w wezwaniu do zapłaty.

"Żądania są bezpodstawne"

W ocenie CD Projekt żądanie autora jest bezpodstawne "zarówno co do zasady, jak i wysokości".

"Spółka w sposób ważny i zgodny z obowiązującymi przepisami, nabyła prawa do utworów pana Andrzeja Sapkowskiego, między innymi w zakresie niezbędnym do wykorzystania ich w ramach tworzonych przez spółkę gier, regulując uzgodnione w umowach wynagrodzenia" - podał CD Projekt w komunikacie.



"Wolą spółki jest utrzymywanie dobrych relacji z autorem dzieł, które stały się inspiracją dla twórczości zespołu Studia CD Projekt RED" - dodano.



Spółka poinformowała, że jej zarząd dołoży szczególnych starań w celu polubownego rozwiązania sprawy, jednakże "rozwiązanie takie winno szanować wcześniej uzgodnione intencje stron i zawarte umowy".

Miliony gier

Grupa CD Projekt wypracowała w 2017 roku 463 miliony złotych przychodów ze sprzedaży i 200 milionów złotych zysku netto.

Jak poinformowano w raporcie, do końca ubiegłego roku, to jest w ciągu 10 lat od wydania pierwszego Wiedźmina, spółka sprzedała w sumie 33 miliony gier z serii wiedźmińskiej.