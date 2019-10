Amerykański gigant technologiczny Google twierdzi, że zbudował maszynę, która jest w stanie w ciągu 200 sekund rozwiązać zadanie, które najszybszemu superkomputerowi na świecie zabrałoby 10 tysięcy lat.

Amerykańska firma o swoim odkryciu poinformowała w środę na korporacyjnym blogu oraz w artykule opublikowanym w czasopiśmie naukowym "Nature".

Google pochwalił się w ten sposób swoim 54-kubitowym komputerem kwantowym Sycamore. Firma twierdzi, że maszyna osiągnęła "przewagą kwantową" (ang. quantum supremacy), czyli jest w stanie rozwiązywać problemy, których nie są w stanie rozwiązać tradycyjne komputery.

Kubitowa przyszłość

Kubit to kwantowy odpowiednik bita (najmniejszej jednostki informacji), ale zamiast ustalonej wartości zero lub jeden, może przyjmować jednocześnie wszystkie wartości pomiędzy tymi liczbami. To pozwala drastycznie zwiększyć możliwości obliczeniowe komputerów.

W przyszłości technologia kwantowa ma pozwolić na zmierzenie się z problemami, które w tym momencie są poza zasięgiem komputerów konwencjonalnych, np. przyczynić się do rozwoju sztucznej inteligencji.

"Osiągnięcie niezbędnych zdolności obliczeniowych wymagać będzie lat pracy. Ale już widzimy jasno drogę i jesteśmy gotowi nią podążyć" - napisali pracownicy Google.

Informacje o przełomowym eksperymencie Google'a wyciekły jeszcze przed opublikowaniem artykułu. Jak pisze CNN, w krytycznych słowach o wynikach zdążyli się już wypowiedzieć eksperci oraz rywalizujące firmy.

IBM na swoim blogu napisał jeszcze w poniedziałek, że Google przeszacował to, jak trudne jest zadanie, któremu podołał Sycamore i klasyczny superkomputer poradziłby sobie z nim w 2,5 dnia, a nie 10 tysięcy lat.

"Uważamy, że tego typu twierdzenia, że kwantowy komputer zrobił coś, czemu nie podołałby klasyczny komputer, należy traktować z dużą dozą sceptycyzmu" - napisał IBM.

Szef Google'a Sundar Pichai w środę podczas wywiadu dla magazynu "MIT Technology Review" bronił dokonań swojego zespołu i porównał sytuację do pierwszego lotu braci Wright.

- Pierwszy samolot leciał tylko przez 12 sekund, więc nie było dla niego żadnego praktycznego zastosowania. Ale pokazał, że jest możliwe, by samolot poleciał - zaznaczył Pichai.

Konkurencja na rynku

Jak czytamy na CNN, Chiny są liderem w rozwoju komputerów kwantowych, które mogą mieć wiele zastosowań militarnych. Stany Zjednoczone starają się dogonić Państwo Środka, co może przerodzić się kwantowy wyścig zbrojeń.

W styczniu pisaliśmy o tym, że na rynku dostępny jest pierwszy komputer kwantowy do użytku komercyjnego poza laboratorium - IBM Q System One. Składa się z 20-kubitowego systemu kwantowego oraz klasycznych części komputerowych, które możemy znaleźć w każdym pececie.

Nad komputerami kwantowymi pracuje też Intel.

Jednym z liderów technologii kwantowej jest D-Wave Systems, które chwali się tym, że stworzyło maszynę pracującą na ponad 2 tysiącach kubitów. Komputery kanadyjskiej firmy nie są jednak uznawane za w pełni kwantowe.

Komputer kwantowy Google: