Za złoto w Polsce jeszcze nigdy nie było trzeba zapłacić tyle, co obecnie. Na tym hossa na rynku metali szlachetnych prawdopodobnie się nie skończy. To dobra wiadomość dla Narodowego Banku Polskiego i budżetu - pisze w środę "Rzeczpospolita".

"Rz" podaje, że uncja złota kosztowała we wtorek ponad 1530 dolarów, najwięcej od kwietnia 2013 roku. W przeliczeniu na polską walutę cena kruszcu wzrosła do ponad 5915 złotych, przebijając dotychczasowy rekord z września 2011 roku, który wynosił nieco ponad 5841 złotych.

W środę około godziny 8 za jedną uncję trzeba było zapłacić blisko 5825 złotych.

Jak pisze dziennik, polskim inwestorom z rynku metali szlachetnych pomaga - oprócz wzrostu cen - słabość złotego wobec amerykańskiej waluty. Obecnie za jednego dolara trzeba zapłacić ponad 3,86 złotego, podczas gdy w 2011 roku było to średnio 2,96 złotego.









Przyczyny

"Rz" pisze, że spektakularna hossa na rynku złota trwa od jesieni ubiegłego roku, gdy pod wpływem eskalacji konfliktu handlowego między USA a Chinami doszło do przeceny na światowych giełdach. Wtedy też pojawiły się pierwsze sygnały, że najważniejsze banki centralne mogą zejść z drogi normalizacji polityki pieniężnej, co dziś jest już faktem.