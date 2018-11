Amerykański sekretarz stanu Mike Pompeo ogłosił w poniedziałek, że czasowo zwolnionych z zakazu kupna irańskiej ropy naftowej jest osiem krajów: Chiny, Turcja, Korea Południowa, Indie, Włochy, Grecja, Japonia i Tajwan.

Agencje podkreślają, że są to znaczący importerzy irańskiej ropy. Szef amerykańskiej dyplomacji wyjaśnił, że wyłączenie z zakazu ośmiu państw nastąpiło "w szczególnych okolicznościach".

Jak tłumaczył, ma ono obowiązywać przez sześć miesięcy i było konieczne, by uniknąć zakłóceń na światowych rynkach ropy oraz dać tym ośmiu krajom więcej czasu na rezygnację z zakupu surowca z Iranu.

Pieniądze pochodzące z transakcji z tymi ośmioma państwami Iran może przeznaczyć jedynie na konkretne cele humanitarne.



Poniedziałek jest pierwszym dniem ponownego obowiązywania kolejnej grupy sankcji na Iran, zapowiedzianych po wycofaniu się USA z porozumienia nuklearnego z lipca 2015 roku.



W swoim wystąpieniu na konferencji prasowej Pompeo podkreślił, że już ponad 20 państw zredukowało import ropy z Iranu, co sprawiło, że obecnie dziennie kupowane jest ponad milion baryłek tego surowca mniej.

Zapowiedział "nieubłaganą" presję na Iran, by kraj ten "o 180 stopni zmienił" swoje działanie "destabilizujące" Bliski Wschód.



Pompeo dodał, że w ograniczonym zakresie z sankcji wyłączono także europejskie i inne firmy, które kontynuują prace nad przekształceniem dwóch irańskich obiektów nuklearnych.

"Będziemy ściśle stosować sankcje"