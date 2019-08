W państwach Unii Europejskiej wydobywa się coraz mniej węgla kamiennego, spada także jego zużycie – wynika z danych Eurostatu. Na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o wydobycie, znajduje się Polska, która wyprzedza Czechy i Niemcy.

Według najnowszych danych Eurostatu w 2018 roku w Unii Europejskiej zużyto 226 milionów ton węgla kamiennego, co oznacza spadek o 4 procent w porównaniu do poprzedniego roku. Jeszcze na początku lat 90 XX w. zużycie wynosiło 497 milionów ton, następnie jednak dość systematycznie spadało.

Z roku na rok niższa jest także produkcja węgla kamiennego w UE. W 2018 roku wyniosła niemal 74 miliony ton, o 6 proc. mniej niż w 2018 i o 80 proc. niż 1990 roku.

W 2018 roku tylko pięć państw członkowskich wydobywało węgiel kamienny: Polska (63,4 mln ton), Czechy (4,5 mln ton), Niemcy (2,8 mln ton), Wielka Brytania (2,6 mln ton) i Hiszpania (0,5 mln ton).

Dla porównania w 1990 roku aż 14 państw Unii Europejskiej produkowało węgiel kamienny.

Z danych Eurostatu wynika, że w 2018 roku Polska odpowiadała za 86 proc. wydobycia tego surowca we Wspólnocie.

W porównaniu do 2012 do 2018 r. Polska zmniejszyła wydobycie węgla kamiennego o 20 proc., a Czechy o 39 proc, Niemcy o 76 proc., Wielka Brytania o 84 proc., a Hiszpania o 86 proc.



Jednocześnie Polska (32 proc.) i Niemcy (20 proc.) odpowiadają za ponad połowę zużycia węgla kamiennego w Unii Europejskiej.

Węgiel brunatny

Z kolei wydobycie węgla brunatnego w Unii Europejskiej w 2018 roku szacowane było na 370 milionów ton. W przypadku tego surowca zużycie również spada.

Jak poinformował Eurostat, Niemcy odpowiadają za 44 proc. wykorzystania węgla brunatnego, a Polska za 16 proc., natomiast Czechy i Grecja za 10 proc.