Odtwórz: Wszystko, co musisz wiedzieć o kryzysie w Wenezueli

Odtwórz: 02.08.2018 | Gigantyczny kryzys w Wenezueli. "Dzieci nie mają co jeść. To nieludzkie"

3,5 miliona - tyle litrów benzyny można kupić w Wenezueli za jednego dolara amerykańskiego. Rząd twierdzi, że z tą absurdalną sytuacją poradzi sobie podnosząc ceny subsydiowanego przez państwo paliwa.

29 lipca prezydent Nicolas Maduro ogłosił plany dostosowania cen benzyny i uregulowania sprzedaży w oparciu o tzw. kartę ojczyzny. Jest to elektroniczna karta zapewniająca dostęp do dotacji na paliwo. W pierwszym etapie rząd rozpoczął spis samochodów, który ma zakończyć się w niedzielę.

Hiperinflacja

Litr 91-oktanowej benzyny, zwanej w Wenezueli "normalną" kosztuje obecnie jeden boliwar, a litr "95" - sześć boliwarów. Dla porównania jajko kosztuje 200 tys. boliwarów - wylicza Agence France Presse (AFP).

Wzrost cen może sięgnąć miliona procent. Alarmująca prognoza MFW Inflacja w Wenezueli może sięgnąć miliona procent do końca tego roku - wynika z... zobacz więcej » W Wenezueli szaleje potężna inflacja, którą Międzynarodowy Fundusz Walutowy oszacował w 2018 roku na milion procent. Dolar na czarnym rynku wart jest obecnie 3,5 mln boliwarów.

Eksperci szacują, że cena detaliczna benzyny pokrywa od dwóch do czterech procent kosztów produkcji.

Ostatnia podwyżka

W 2016 roku Maduro podwyższył ceny benzyny, po raz pierwszy od 20 lat. Podwyżka była niewielka - o 1,328 proc. i 6,566 proc., co miało znikomy wpływ na ceny. Nowa korekta nastąpi w momencie głębokiej stagnacji, w gospodarce, które nie przestaje się kurczyć od 2014 roku.

Według Luisa Oliverosa, eksperta ds. ropy naftowej, od 2012 roku subsydia na paliwo kosztowały rząd w Caracas 10 mld dolarów rocznie. "Stworzyło to dziurę w budżecie, którą rząd próbował wypełnić drukując pieniądze. To z kolei doprowadziło do jeszcze większej inflacji" - mówi ekspert w rozmowie z AFP.

Spadek produkcji ropy

Sytuację pogorszył spadek produkcji ropy z 3,2 mln baryłek dziennie w 2008 roku do 1,5 mln baryłek w 2018 roku. Dlatego spadły zdolności operacyjne rafinerii, a import benzyny wzrósł. Zapotrzebowanie na paliwo znacznie się zmniejszyło, ponieważ 90 proc. pojazdów komunikacji publicznej w Wenezueli nie działa. Nie ma części zamiennych, które utrzymałyby je w użyciu.



Według USA Wenezuela importuje dziennie ze Stanów Zjednoczonych 33 mln baryłek benzyny oraz 36 tys. baryłek oleju napędowego.