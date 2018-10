W przyszłym tygodniu na stacjach benzynowych prawdopodobnie będzie drożał olej napędowy, a benzyna może stanieć - oceniają analitycy. Przypominają, że już teraz olej jest od benzyny droższy, a różnica może jeszcze wzrosnąć.

Jak podkreśla portal e-petrol.pl, wyższe ceny diesla niż benzyny zdarzały się już w przeszłości, ale obecnie możemy się spodziewać utrzymania tej sytuacji i dalszych podwyżek cen oleju, nawet biorąc pod uwagę ostrą rywalizację w handlu tym paliwem. Portal przypomina, że ostatnio marże przy sprzedaży diesla są minimalne, a wiele firm z trudem radzi sobie z rynkową rywalizacją.

Prognoza