Jubileuszowa dostawa LNG do Świnoujścia

Jubileuszowa dostawa LNG do Świnoujścia "Źródło: tvn24"

Odtwórz: Jubileuszowa dostawa LNG do Świnoujścia

Odtwórz: Jubileuszowa dostawa LNG do Świnoujścia

Do terminalu w Świnoujściu w niedzielę dotarła 50. dostawa skroplonego gazu ziemnego. Metanowiec Iberica Knutsen z ładunkiem około 57 tysięcy ton LNG przypłynął do Polski z portu Sabine Pass w USA.

Statek dotarł do Świnoujścia w niedzielę przed godziną 11. To już 50. transport skroplonego gazu ziemnego do Polski. Został zakupiony przez PGNiG w ramach transakcji spotowej od hiszpańskiej firmy Naturgy.



Po regazyfikacji ładunek tej wielkości da około 75 milionów metrów sześciennych gazu ziemnego. "Tyle, ile zużywa średnio cała Polska przez cztery dni latem lub jeden dzień zimą" – poinformowano w komunikacie PGNiG.

Kolejne dostawy LNG

Jeszcze w 2018 roku PGNiG podpisało cztery długoterminowe kontrakty na zakup LNG z USA. Dostawy od jednego z amerykańskich partnerów - Cheniere Energy - rozpoczną się w tym roku.



Oprócz dwóch ładunków technicznych, od czasu komercyjnego otwarcia terminalu LNG w Świnoujściu w czerwcu 2016 roku, przypłynęło do Polski 37 ładunków z Kataru w ramach kontraktu długoterminowego z Qatargas, dziewięć dostaw spotowych - z Norwegii, USA i Kataru oraz pierwsza dostawa w ramach kontraktu średnioterminowego z brytyjską firmą Centrica.



Trzecia umowa na dostawy gazu z USA. "Strategiczny element naszej współpracy" Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo podpisało 20-letni kontrakt z amerykańsk... zobacz więcej » Wliczając dostawę od Naturgy, PGNiG zakupiło do tej pory ponad 4,2 mln ton LNG, co po regazyfikacji daje około 5,7 mld metrów sześciennych gazu ziemnego.

Terminal w Świnoujściu

Terminal w Świnoujściu ma najwyższy spośród 22 lądowych terminali regazyfikacyjnych w Europie poziom wykorzystania, sięgający około 60 procent mocy. W przypadku większości europejskich gazoportów średnia to 30 procent.



Polskie LNG realizuje Program Rozbudowy Terminalu, zakładający wykonanie czterech komponentów: zwiększenie mocy regazyfikacyjnych, budowę drugiego nabrzeża przeznaczonego dla mniejszych jednostek pływających, postawienie trzeciego zbiornika na LNG o pojemności 180 tysięcy metrów sześciennych, jak również skonstruowanie bocznicy kolejowej do przeładunku gazu skroplonego na cysterny kolejowe i kontenery ISO.

Zachodniopomorski wojewoda Tomasz Hinc w styczniu 2019 roku wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji dla rozbudowy terminala regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz decyzję na budowę infrastruktury przesyłowej LNG.



Pierwsza decyzja dotyczy inwestycji, w ramach której wybudowany zostanie trzeci zbiornik LNG wraz z instalacjami i połączeniami do dwóch istniejących zbiorników LNG, a także lądowy system załadunku LNG na kolej. Druga decyzja lokalizacyjna dotyczy budowy infrastruktury przesyłowej LNG do rozładunku, załadunku i bunkrowania statków.



Rozbudowany terminal będzie posiadał moc regazyfikacyjną 7,5 mld metrów sześciennych. Wojewoda zachodniopomorski zaznaczył, że "to blisko połowa rocznego zużycia gazu w Polsce".