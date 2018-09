To, czy spółki energetyczne będą mogły prosić o podwyżki cen energii, podlega dokładnej analizie - powiedział w środę dziennikarzom minister energii Krzysztof Tchórzewski. Zapewnił jednak, że na razie nie ma mowy o podwyżkach cen prądu dla gospodarstw domowych.

W ubiegłym tygodniu Tchórzewski spotykał się z komisarzem ds. energii i zmian klimatycznych Miguelem Arias Canete i komisarz ds. pomocy publicznej Margrethe Vestager. Szef polskiego resortu energii zwrócił się z pisemną prośbą do komisarzy unijnych, by przyjrzeli się ostatnim dużym wzrostom cen uprawnień do emisji CO2. Znajdują się one obecnie na poziomie najwyższym od dekady.

- Czekam na reakcję Komisji Europejskiej. Skierowałem list zarówno do dyrekcji konkurencji, jak i energii i spraw klimatu. Zwróciłem się także do państw będących w podobnej sytuacji, by wraz z Polską na ten temat zareagowały. Spodziewam się reakcji - powiedział dziś Tchórzewski.

W Unii Europejskiej wszystkie firmy, które emitują duże ilości CO2 (np. elektrownie, linie lotnicze, przemysł), są zobowiązane do zakup uprawnień do emisji. Ich cena jest ustalana przez rynek. System ten ma pozwolić na realizację celów klimatycznych. W tym roku ceny uprawnień wzrosły o blisko 200 procent.

- To są cyfry. Te cyfry dodają się do megawatów, czy się nam to podoba, czy nie - powiedział minister.

W efekcie wzrostu cen uprawnień mocno rosną hurtowe ceny energii elektrycznej m.in. w Polsce. Zaczynają to odczuwać firmy i samorządy.

Na pytanie, czy trzeba się liczyć z podniesieniem rachunków za energię także dla gospodarstw domowych, Tchórzewski odparł, że "nikt nie mówi o podniesieniu rachunków", ale w takiej sytuacji "jest pewne zagrożenie rentowności przedsiębiorstw".

Dodał, że bezpieczeństwo energetyczne dla obywateli jest priorytetem dla rządu.

"Tą sprawą się nie zajmowaliśmy"

Minister energii w rozmowie z dziennikarzami poinformował także, że "nie ma planów, by PGE przejmowało innogy Polska".



- W tych sprawach nie działaliśmy i nie działamy. Dotychczas tą sprawą się nie zajmowaliśmy - powiedział Tchórzewski.



"Dziennik Gazeta Prawna" informował w tym tygodniu, że rząd jest zainteresowany przejęciem dostawcy energii, firmy Innogy, a akwizycją miałaby być zainteresowana Polska Grupa Energetyczna.