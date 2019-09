"Źródło: [Cable News Network Inc. All rights reserved 2019]"

Donald Trump zapowiada odwet po sobotnim ataku na rafinerie Arabii Saudyjskie "Źródło: [Cable News Network Inc. All rights reserved 2019]"

Cena ropy na globalnych rynkach paliw się stabilizuje, wkrótce na rynek może trafić 70 procent utraconego saudyjskiego surowca - podają maklerzy.

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na październik na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku jest wyceniana po 59,05 dol., po zniżce ceny o 0,49 proc.



Ropa Brent w dostawach na listopad na giełdzie paliw ICE Futures Europe w Londynie jest wyceniana po 64,53 dol. za baryłkę, po spadku notowań o 0,03 proc.

Źródło: stooq.pl Ropa WTI

Wzrost produkcji

Do końca września produkcja ropy naftowej w Arabii Saudyjskiej zostanie przywrócona do stanu, jaki istniał przed sobotnimi atakami na dwie saudyjskie rafinerie - zapewnił minister energetyki Arabii Saudyjskiej książę Abdel Aziz ibn Salman.



Zdaniem ministra do końca tego miesiąca Arabia Saudyjska będzie produkować 11 mln baryłek dziennie, a do końca listopada osiągnie poziom 12 mln baryłek dziennie.



Szef resortu zapewnił, że podaż surowca nie zostanie zachwiana i globalny popyt będzie w pełni zaspokajany. Podkreślił jednocześnie, że Rijad musi podjąć radykalne środki, aby zapobiec w przyszłości podobnym atakom.



Pomimo zapewnień saudyjskiego resortu energii, że produkcja ropy wkrótce zostanie przywrócona, to ceny ropy są i tak o ok. 7 procent wyższe niż przed atakami na saudyjskie instalacje naftowe.