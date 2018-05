Notowania ropy naftowej w Stanach Zjednoczonych spadają i są poniżej 71 dolarów za baryłkę. Kraje OPEC sygnalizują, że mają wystarczające wolne moce przerobowe, aby złagodzić negatywny wpływ na globalne rynki paliw ewentualnych sankcji USA na Iran, które ograniczyłyby eksport ropy z tego trzeciego co do wielkości producenta ropy w OPEC.

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na czerwiec na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku jest wyceniana po 70,45 dolarów - niżej o 25 centów.

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na czerwiec na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku jest wyceniana po 70,45 dolarów - niżej o 25 centów.

Ropa Brent w dostawach na lipiec na giełdzie paliw ICE Futures Europe w Londynie tanieje o 38 centów do 76,74 dolarów za baryłkę.

Nowe sankcje

Prezydent Donald Trump przygotowuje się do nałożenia nowych sankcji na Iran, być może już w przyszłym tygodniu – zapowiadał w środę Biały Dom, dzień po tym jak 8 maja Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone wycofują się z umowy nuklearnej światowych mocarstw z Iranem z 2015 r.



Sankcje mogą znacząco ograniczyć eksport ropy z Iranu.



Tymczasem trzej eksporterzy ropy z OPEC - Arabia Saudyjska, Kuwejt i Zjednoczone Emiraty Arabskie - razem mają wystarczające wolne moce wydobywcze, aby zadziałać na rynki w razie braku dostaw irańskiej ropy jak "poduszka" - poinformował minister energii Zjednoczonych Emiratów Arabskich.



A władze Iranu wzywają do wyjaśnienia sytuacji związanej z porozumieniem nuklearnym ze światowymi mocarstwami.



Prezydent Iranu Hasan Rowhani powtórzył w niedzielę, że Teheran pozostanie stroną porozumienia nuklearnego z 2015 roku, jeśli jego interesy będą chronione. Dodał, że wycofanie się USA z układu jest "pogwałceniem zasad moralnych".

Porozumienie

Zawarta w lipcu 2015 roku umowa między sześcioma mocarstwami - USA, Francją, Wielką Brytanią, Chinami, Rosją i Niemcami, a Iranem, miała na celu ograniczenie programu nuklearnego tego kraju w zamian za stopniowe znoszenie sankcji. Wyjście USA z tego układu było jedną ze sztandarowych obietnic wyborczych Trumpa.



- Uwagi producentów ropy z Bliskiego Wschodu powodują, że inwestorzy uważniej analizują możliwy wpływ amerykańskich sankcji na Iran i na pewno jest trochę pytań, jak to w końcu będzie wyglądać - mówi Daniel Hynes, starszy strateg ds. rynków towarowych w Australia & New Zealand Banking Group Ltd. w Sydney.



- W tej chwili inwestorzy są ostrożni, biorąc pod uwagę napięcia jakie widzimy na Bliskim Wschodzie - dodaje.



W piątek ropa na NYMEX straciła 66 centów do 70,70 dolarów za baryłkę.