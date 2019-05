Ropa naftowa w Stanach Zjednoczonych szybko odzyskała siły, bo na Bliskim Wschodzie - bogatym w złoża ropy regionie - robi się niebezpiecznie - podają maklerzy.

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na czerwiec na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku jest wyceniana po 62,42 dolarów, po wzroście ceny o 0,24 proc.



Ropa Brent w dostawach na czerwiec na giełdzie paliw ICE Futures Europe w Londynie jest wyceniana po 71,28 USD za baryłkę, po zwyżce notowań o 0,07 proc.

"Reakcja na wzrost ryzyka"

USA skierowały grupę uderzeniową okrętów wojennych na Bliski Wschód, ponieważ zaistniało "wiarygodne zagrożenie ze strony sił irańskiego reżimu" dla sił zbrojnych lub interesów USA - poinformował w poniedziałek pełniący obowiązki szefa Pentagonu Patrick Shanahan. "Wiarygodne zagrożenie ze strony sił" Iranu. Reporter TVN24 na pokładzie lotniskowca USA USA skierowały grupę uderzeniową okrętów wojennych na Bliski Wschód, ponieważ za... zobacz więcej »



W niedzielę doradca prezydenta Donalda Trumpa ds. bezpieczeństwa narodowego John Bolton podał, że na Bliski Wschód skierowano grupę uderzeniową okrętów wojennych z lotniskowcem "Abraham Lincoln" i eskadrę bombowców jako ostrzeżenie dla Iranu.



Sekretarz stanu USA Mike Pompeo z kolei poinformował, że USA zaobserwowały pewne działania Iranu, które mogą wskazywać "na możliwą eskalację".



W poniedziałek irańska agencja państwowa Irib podała, że Teheran wznowi część prac nad swoim programem atomowym, który został wstrzymany w 2015 roku w ramach umowy nuklearnej podpisanej z sześcioma mocarstwami.

Ropa w górę

Te wszystkie informacje wpływają na wzrost notowań ropy naftowej, która w poniedziałek podczas handlu traciła nawet ponad 3 proc., po tym gdy prezydent USA Donald Trump zagroził podwyższeniem ceł na chińskie towary.



Od piątku cła na wybrane towary importowane z Chin do Stanów Zjednoczonych wzrosną z 10 do 25 procent, a dodatkowe taryfy zostaną nałożone na więcej chińskich produktów - ogłosił Trump w niedzielę na Twitterze.



- Ropa drożeje w reakcji na to, jak o kolejny stopień wzrosło ryzyko geopolityczne na Bliskim Wschodzie - wyjaśnia Stephen Innes, szef handlu w SPI Asset Management.



- Ceny ropy szybko odżyły po wczorajszej wrzawie na giełdach paliw - dodaje.



Ropa w USA zdrożała podczas poprzedniej sesji o 0,5 proc. 23 kwietnia surowiec osiągnął najwyższe notowania od niemal pół roku, ale od tego czasu już staniał o 6 proc.