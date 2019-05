Ropa naftowa w Stanach Zjednoczonych tanieje. Spada liczba amerykańskich wiertni ropy z łupków - podają maklerzy.

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na lipiec na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku jest wyceniana po 58,36 USD, po zniżce ceny o 0,46 proc. Robi się niebezpiecznie, ropa szybko odzyskała siły Ropa naftowa w Stanach Zjednoczonych szybko odzyskała siły, bo na Bliskim Wschod... zobacz więcej »

Spadek liczby wiertni

Ropa Brent w dostawach na lipiec na giełdzie paliw ICE Futures Europe w Londynie jest wyceniana po 68,66 USD za baryłkę, po spadku notowań o 0,04 proc.



Na Międzynarodowej Giełdzie Energii w Szanghaju ropa w kontraktach na lipiec staniała o 0,3 proc. do 471,0 juanów za baryłkę.



W USA maleje liczba czynnych wiertni ropy z łupków. Tak wynika z raportu firmy Baker Hughes.



W ub. tygodniu liczba takich wiertni spadła o 5 do 797. To jej najniższy poziom od marca 2018 r. i piąty tygodniowy spadek w ciągu ostatnich 6 tygodni.



Podczas poprzedniej sesji ropa WTI na NYMEX zdrożała o 1,2 proc., a w całym ub. tygodniu straciła łącznie 6,6 proc.