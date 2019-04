Rosną napięcia geopolityczne, a wraz z nimi cena ropy. Surowiec w szybkim tempie pokonuje kolejne poziomy - podają maklerzy.

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na maj na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku we wtorek o poranku była wyceniana po 64,54 dol., po zwyżce ceny o 0,22 procent.

Ropa w USA zyskała w poniedziałek 2,1 procent i zakończyła handel na poziomie 64,40 dol. za baryłkę - najwyżej od 31 października 2018 roku. Podczas dwóch poprzednich sesji surowiec w USA zdrożał o 3,7 procent.









Brent w dostawach na czerwiec na giełdzie paliw ICE Futures Europe w Londynie był wyceniany po 71,19 dol. za baryłkę, po wzroście notowań o 0,13 procent.









Ropa na giełdzie energii w Szanghaju - w dostawach na maj - zdrożała o 0,9 procent do 480,3 juanów za baryłkę.

- Czynników, które wspierają notowania ropy, jest całkiem sporo: sankcje USA na Iran i Wenezuelę, mocne cięcia dostaw ropy przez Arabię Saudyjską, a teraz jeszcze konflikt w Libii i uznanie przez USA Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej za organizację terrorystyczną - wymienia Jeffrey Halley, starszy strateg rynku w Oanda Asia Pacific Ltd.

Zamknięte lotnisko w Trypolisie