Foto: EPA/IRIB TV /stooq.pl | Video: Reuters Foto: Ropa WTI na NYMEX drożeje o 1,72 proc. do 54,47 dolarów za baryłkę | Video: Do eksplozji doszło na irańskim tankowcu u wybrzeży Arabii Saudyjskiej na Morzu Czerwonym (wideo bez dźwięku)

Ropa naftowa drożeje po doniesieniach, że w piątek doszło do eksplozji i pożaru na irańskim tankowcu u wybrzeży Arabii Saudyjskiej na Morzu Czerwonym.

Ropa WTI na NYMEX drożeje o 1,72 proc. do 54,47 dolarów za baryłkę, a Brent na ICE zyskuje 1,88 proc. do 60,21 dolarów za baryłkę.

Wyciek ropy

W piątek doszło do eksplozji i pożaru na irańskim tankowcu u wybrzeży Arabii Saudyjskiej na Morzu Czerwonym. Według irańskiego koncernu naftowego NIOC został on trafiony dwiema rakietami z saudyjskiego wybrzeża.