Ceny ropy z dnia na dzień powiększają wzrosty. Od połowy sierpnia surowiec zdrożał o 16 procent, a końca podwyżek nie widać. Wielu wątpi, czy kraje OPEC oraz Rosja będą w stanie dostarczać tyle surowca, aby zastąpić irańską ropę - podają maklerzy.

Około godziny 9.00 czasu polskiego baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na listopad na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku była wyceniana po 75,70 dol. za baryłkę, po zwyżce o 0,53 procent.



Brent w dostawach na grudzień na giełdzie paliw ICE Futures Europe w Londynie była wyceniana po 85,10 dol. za baryłkę, po wzroście notowań o 0,13 procent.

Restrykcje USA na irańską ropę

Od 4 listopada wejdą w życie restrykcje USA na irańską ropę. Dostawy surowca z Iranu wyniosły we wrześniu 1,72 mln baryłek dziennie, o 260 tysięcy baryłek dziennie mniej niż sierpniu. To ich najniższy poziom od lutego 2016 roku.



Na rynkach jest coraz więcej obaw, czy kraje OPEC, jak również Rosja, mają na tyle wolnych mocy wydobywczych, aby zastąpić "brakujący" surowiec z Iranu.



Rewolucja na stacjach paliw w Polsce. "Sukcesywnie wprowadzamy nowe oznaczenia" Koncerny paliwowe w całej Polsce wprowadzają nowe oznaczenia paliw na stacjach.... zobacz więcej » - Rynek chciałby poznać jaki będzie wpływ irańskich zakłóceń w dostawach ropy na giełdy paliw i czy OPEC oraz Rosja są w stanie nadrobić te straty - wskazuje Kim Kwangrae, analityk giełd towarowych w Samsung Futures Inc.



Amerykańskie władze nie mają tymczasem zamiaru sięgać do swoich rezerw strategicznych ropy, aby poprawić sytuację podażową na rynkach paliw.

Nowa umowa handlowa

Inwestorzy jednak z optymizmem przyjęli podpisane ostatnio porozumienie pomiędzy USA, Meksykiem i Kanadą.



Kanada, Stany Zjednoczone i Meksyk osiągnęły porozumienie w sprawie "nowej, zmodernizowanej umowy handlowej na XXI wiek". Zmieniony Północnoamerykański Układ o Wolnym Handlu (NAFTA) między USA, Meksykiem i Kanadą oznaczono nowym skrótem "USMCA". Zakończył się więc okres turbulencji w relacjach USA-Kanada, tradycyjnie bliskimi sojusznikami w zakresie bezpieczeństwa narodowego i handlu.



- To nowe porozumienie podpisane przez USA, Meksyk i Kanadę podnosi optymizm wśród inwestorów, że może zaobserwujemy zwiększone przepływy ropy w tym regionie - powiedział Kim.



- Łagodzi to też niektóre problemy handlowe, które utrzymywały się na rynkach - dodał.



Podczas poprzedniej sesji ropa na NYMEX w Nowym Jorku zdrożała o 2,8 procent do 75,30 dol. za baryłkę. Brent zyskała 2,25 dol. do 84,98 dol. za baryłkę.