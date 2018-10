Polska sięga po surowce z dna oceanów. Resort środowiska: to może być rewolucja podobna do tej łupkowej w USA.

Polska podpisała kontrakt z ONZ-towską Międzynarodową Organizacją Dna Morskiego na rozpoznanie i poszukiwanie złóż na środkowym Atlantyku - poinformował w środę wiceminister środowiska Mariusz Orion Jędrysek. Chodzi m.in. o siarczki miedzi, srebra i metali szlachetnych.

W sumie ministerstwo środowiska planuje podpisać trzy takie kontrakty.

Pierwsza ekspedycja już w przyszłym roku

W przyszłym roku planowany jest pierwszy rejs czarterowy na polską koncesję na środkowy Atlantyk. Jeżeli będziemy mieli dwie takie koncesje - jak przekonywał wiceminister - pojawi się ekonomiczny sens budowy własnego statku.

Mariusz Orion Jędrysek określił wydobywanie surowców z dna oceanów jako rewolucję godną pojawienia się technologii pozyskiwania gazu z i ropy z łupków.

Piętnaście lat wiercenia

W lutym ministerstwo środowiska informowało, że koszt rozpoznania i poszukiwań na polskiej działce ma wynieść 550 milionów złotych, rozłożonych na 15 lat wiercenia. Szacunki ministerstwa pokazują, że wartość jednego złoża może wynosić około "biliona złotych brutto".

Polska koncesja poszukiwawczo-rozpoznawcza na środkowym Atlantyku nie jest duża, bo liczy - 10 tys. km kw. Złoża znajdują się na głębokości od ok. 1400 do ok. 2800 m. Koncesją będziemy dysponować przez 15 lat z możliwością przedłużania jej co 5 lat.

Od 1987 roku mamy też udziały w podwodnej działce na Pacyfiku. Leży ona w strefie Clarion Clipperton, 3 tys. km na zachód od Meksyku. Pod dnem znajdują się złoża zawierające między innymi mangan, wanad, molibden, nikiel, miedź.