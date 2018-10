Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo podpisało dwie wiążące umowy długoterminowe na dostawy gazu skroplonego LNG z amerykańskimi firmami Venture Global Calcasieu Pass, LLC oraz Venture Global Plaquemines LNG, LLC - poinformowało PGNiG w komunikacie.

O zamiarze podpisania tych umów PGNiG informował już w czerwcu. Teraz, po uzyskaniu wymaganych zgód korporacyjnych, podpisał długoterminowe kontrakty.



Każda z umów zakłada zakup przez PGNiG po około 1 mln ton LNG (tj. około 1,35 mld m3 gazu ziemnego po regazyfikacji) rocznie przez 20 lat. (Polska - firmy i gospodarstwa domowe - zużywa rocznie ok. 17 mld m3 gazu)



Dostawy mogą być przedmiotem dalszego obrotu przez spółkę na międzynarodowych rynkach i realizowane będą w formule free-on-board, oznaczającej odbiór towaru przez kupującego w porcie załadunku.

Dostawy gazu

Dostawy od Venture Global Calcasieu Pass oraz Venture Global Plaquemines LNG będą realizowane za pośrednictwem powstających instalacji produkcyjnych w Luizjanie, tj. odpowiednio: Calcasieu Pass LNG w Calcasieu Parish o planowanym terminie zakończenia budowy nie wcześniej niż w 2022 roku oraz Plaquemines LNG w Plaquemines Parish o planowanym terminie zakończenia budowy nie wcześniej niż w 2023 roku.



"W ocenie zarządu PGNiG, warunki zawartych umów są satysfakcjonujące w kontekście realizacji strategii grupy kapitałowej PGNiG w zakresie rozwoju handlu LNG na rynkach światowych" - napisano w komunikacie.



Formuła cenowa umów oparta jest o cenę LNG notowaną na amerykańskim indeksie Henry Hub wraz z kosztami skroplenia.

LNG w Polsce

Jak informowało na początku października PGNiG, od stycznia do końca sierpnia 2018 r. spółka sprowadziła blisko 64 proc. więcej LNG niż w tym samym okresie 2017 r.

PGNiG poinformowało również, że w strukturze importu spółki w ciągu pierwszych ośmiu miesięcy br. udział LNG wyniósł blisko 20 proc. (udział gazu z Rosji ok. 74 proc.).

W środę spółka poinformowała też, że od 2022 r. w ramach przygotowywanych kontraktów wieloletnich, będzie dysponowała corocznie portfelem ponad 4 mln ton LNG z USA, co przekłada się na ok. 5,5 mld m sześc. po regazyfikacji.