Spółka zależna Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa za 220 miliony dolarów kupiła udziały w koncesji na Norweskim Szelfie Kontynentalnym w rejonie Ekofisk. - To bardzo poważna transakcja dotycząca potężnego złoża na Morzu Północnym - skomentował Maciej Woźniak, wiceprezes do spraw handlowych PGNiG.

PGNiG Upstream Norway AS - spółka zależna PGNiG - podpisała w czwartek z norweskim Equinor Energy (d. Statoil) umowę na odkupienie ich udziałów w złożu Tommeliten Alpha - poinformował dziennikarzy Woźniak. Jak podkreślił decyzje czekają jeszcze na aprobatę organów korporacyjnych spółek.



- To bardzo poważna transakcja dotycząca potężnego złoża na Morzu Północnym. Jesteśmy tam wspólnie z dużymi partnerami, produkcja gazu z tego złoża rozpocznie się w 2024 roku. Przewidujemy, że ta produkcja wyniesie 0,5 mld metrów sześciennych gazu co oznacza w stosunku do dzisiejszego wydobycia gazu w Norwegii przez PGNiG praktycznie podwojenie produkcji - podkreślił.

Realizacja strategii PGNiG

Szef resortu energii Krzysztof Tchórzewski w kuluarach Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego w Siedlcach ocenił, że transakcja to przyspieszona realizacja strategii gazowej spółki.



- Ta transakcja wskazuje, że wielkość naszego wydobycia w Norwegii zwiększy się z 0,5 mld metrów sześciennych do 1 mld metrów sześciennych w 2024 roku. To przyspieszona realizacja strategii PGNiG - powiedział.



Jednocześnie wskazał, że pomoże to w stabilizacji cen błękitnego paliwa w kraju.

Zakupy w Norwegii

Kwota transakcji wynosi 220 milionów dolarów.

Umowa obejmuje zakup 30 procent udziałów w koncesji PL044 od Equinor Energy AS, co jest równoznaczne z przejęciem 42,38 procent udziałów w złożu Tommeliten Alpha. Operatorem złoża jest ConocoPhillips Norway AS (udział 28,26 procent), a pozostałymi partnerami na koncesji są Total (udział 20,23 procent) oraz Eni Norge (udział 9,13 procent).

Wiceprezes PGNiG poinformował też, że przypadające na PGNiG udziały w zasobach wydobywalnych złoża to 52 miliony tzw. baryłek ekwiwalentnych. Jak powiedział, w tym roku to najprawdopodobniej ostatnie zakupy PGNiG w Norwegii, choć spółka cały czas uczestniczy w odbywających się co pół roku tzw. rundach akwizycyjnych koncesji na tamtejsze złoża.



- Mamy czas na zbudowanie odpowiedniego portfela wydobywczego w Norwegii do końca 2022 roku i to jest dla nas obowiązujący harmonogram. Oczywiście, im szybciej tym lepiej, ale pośpiech nie jest tu najlepszym doradcą - podkreślił Woźniak.



PGNiG zapowiada, że do 2022 roku wydobycie w Norwegii ma wynieść 2,5 mld metrów sześciennych gazu.

Przypomnijmy, że we wtorek późnym wieczorem PGNiG poinformowało o podpisaniu dwóch umów długoterminowych na dostawy gazu skroplonego LNG z amerykańskimi firmami Venture Global Calcasieu Pass, LLC oraz Venture Global Plaquemines LNG, LLC.

O złożu

Tommeliten Alpha to złoże gazowo-kondensatowe położone na Morzu Północnym w bezpośrednim sąsiedztwie złoża Ekofisk.

Zgodnie z danymi Norweskiego Dyrektoriatu Naftowego jego udokumentowane zasoby wydobywalne to: 12,8 mld metrów sześciennych gazu ziemnego, 5,9 mln metrów sześciennych ropy naftowej (około 5 mln ton) i 0,5 mln ton NGL.