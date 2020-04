W piątek obserwujemy dalsze umacnianie cen ropy. Ceny surowca zaczęły gwałtownie rosnąć w reakcji na wpis na Twitterze prezydenta USA Donalda Trumpa. W najbliższych dniach ma się odbyć nadzwyczajny szczyt, którego celem jest ustabilizowanie sytuacji na rynku.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE NA TVN24 GO

W piątek około południa baryłka ropy WTI w dostawach na maj na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku była wyceniana po 26,62 dolara, po wzroście o ponad 5 procent.

Ropa Brent w dostawach na maj na giełdzie paliw ICE Futures Europe w Londynie była wyceniana po 32,92 dolara za baryłkę. Oznaczało to wzrost ceny o blisko 10 procent.

Rozmowy na linii Rosja-Arabia Saudyjska

Zarówno ropa Brent jak i amerykańska WTI gwałtownie zareagowały w czwartek na informacje przekazywane na Twitterze przez Donalda Trumpa o rozmowach Rosjan z Saudyjczykami. Ich efektem może być być ograniczenie wydobycia surowca o 10 do 15 milionów baryłek dziennie.



Just spoke to my friend MBS (Crown Prince) of Saudi Arabia, who spoke with President Putin of Russia, & I expect & hope that they will be cutting back approximately 10 Million Barrels, and maybe substantially more which, if it happens, will be GREAT for the oil & gas industry! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 2, 2020





Skala wzrostów, do których doszło w czwartek w ciągu kilku minut przekroczyła 20 procent. - To największy jednodniowy wzrost cen notowań ropy naftowej w historii - wskazał Mateusz Walczak, dziennikarz TVN24 BIS.

Agencja Reutera podała w piątek, powołując się na swoje źródła w OPEC, że członkowie Organizacji Krajów Eksportujących Ropę Naftową rozmawiają na temat ograniczenia wydobycia ropy o 10 milionów baryłek dziennie.

Saudyjczycy wezwali do pilnego zwołania szczytu OPEC+, czyli sojuszu OPEC z Rosją, w celu ustabilizowania sytuacji na rynku. Według ministerstwa energetyki Azerbejdżanu, producenta spoza OPEC, spotkanie OPEC+ jest planowane na 6 kwietnia i odbędzie się w formie wideokonferencji.

To dodatkowo pomogło cenom ropy.













Spadek popytu

Zmiany w rejestracji samochodów z powodu koronawirusa. Ministerstwo wyjaśnia Ministerstwo Infrastruktury poinformowało w piątek o wydłużeniu terminu na rejes... zobacz więcej » Przez globalne rynki przetacza się fala zamykania coraz to nowych krajów, które chcą ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa. To powoduje spadek popytu na paliwa, a nadpodaż ropy coraz bardziej się powiększa.



Na świecie w normalnych warunkach zużywa się 100 milionów baryłek ropy dziennie. Tymczasem z prognoz rynkowych wynika, że w ciągu ostatnich kilku tygodni popyt na ropę zmalał nawet o 25 procent. To spowodowało, że w ostatnich dniach baryłka ropy WTI w USA zanurkowała do poziomów niewidzianych od ponad 18 lat.

Na początku marca kraje OPEC i Rosja nie zdołały one uzgodnić strategii podtrzymania cen surowca poprzez ograniczenie produkcji. Na zmniejszenie wydobycia nie zgodziła się bowiem Moskwa. Na konflikt nałożyła się pandemia COVID-19.

Według banku Goldman Sachs, tak niskie ceny są poniżej kosztów wydobycia, i w związku z tym przy ich utrzymaniu należy się spodziewać wstrzymywania wydobycia z pól na lądzie, między innymi w Rosji czy USA. Na ten weekend zaplanowano spotkanie Trumpa z amerykańskimi nafciarzami, którzy byli coraz bliżej decyzji o zatrzymywaniu eksploatacji.