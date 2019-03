Jest oczywiste, że Nord Stream 2 jest projektem politycznym, a nie tylko biznesowym, dlatego jestem jego przeciwnikiem - mówi szef grupy Europejskiej Partii Ludowej (EPL) w Parlamencie Europejskim Manfred Weber.

Niemiecki chadek jest kandydatem EPL na kolejnego przewodniczącego Komisji Europejskiej. W ramach swojej kampanii wyborczej czwartek i piątek spędzi w Polsce.

W rozmowie z PAP zwraca uwagę, że jedną z postaci związanych z projektem Nord Stream 2 jest były socjaldemokratyczny kanclerz Niemiec Gerhard Schroeder, dlatego też jego zdaniem "jasno widzimy, że to projekt polityczny". "Ciągle mam nadzieję, że polski rząd zachowa się rozsądnie" Choć jest jednym z najważniejszych europosłów, do tej pory działał głównie za ku... zobacz więcej »

"To europejski projekt"

- Powinniśmy bardziej uniezależnić się od rosyjskiego gazu. To jest kierunek, który powinniśmy obrać. Dywersyfikacja, jeśli chodzi o nasze źródła dostaw powinna być kierunkiem, a nie uzależnianie się bardziej od Rosji - uważa Weber.

Według niego planem minimum jest dyskusja na poziomie europejskim w sprawie dyrektywy gazowej, "zwłaszcza w gronie krajów najbardziej zainteresowanych: Polski, państw bałtyckich, Danii, Finlandii, Szwecji".

- To nie jest krajowy projekt Niemiec. To europejski projekt i trzeba włączyć w proces podejmowania decyzji w jego sprawie inne państwa członkowskie - stwierdza Weber.

Ma być gotowy w tym roku

Pod koniec lutego ambasadorowie krajów członkowskich Unii Europejskiej poparli projekt nowelizacji dyrektywy gazowej dotyczącej Nord Stream 2. Regulacje zakładają, że wszystkie gazociągi docierające do EU będą podlegały unijnemu prawu.

Zgodnie z obecnym planem łączący Rosję z Niemcami Nord Stream 2 ma być gotowy pod koniec 2019 roku. Wiele wskazuje jednak na to, że jego budowa może się opóźnić. Problemem dla Rosjan jest brak zgody na budowę ze strony Danii, co może spowodować konieczność położenia rurociągu na częściowo alternatywnej trasie. To może z kolei oznaczać co najmniej rok opóźnienia.

Partnerami rosyjskiego Gazpromu w budowie Nord Stream 2 jest pięć zachodnich firm energetycznych: austriacka OMV, niemieckie BASF-Wintershall i Uniper, francuska Engie i brytyjsko-holenderska Royal Dutch Shell.