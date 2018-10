Morawiecki: chcemy zwiększać wydobycie surowców

Chcemy zwiększać wydobycie surowców, korzystać z zasobów, bo to tworzy dobrobyt, nowe miejsca pracy, więcej możliwości rozwoju - powiedział w niedzielę w Kramarzówce na Podkarpaciu premier Mateusz Morawiecki. Gaz z Kramarzówki trafi do sieci w przyszłym roku.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo w okolicy Kramarzówki odkryło duże złoże gazu. Jego zasoby szacowane są na około 12 miliardów metrów sześciennych.

"To powoduje, że możemy wydobywać coraz więcej gazu, a coraz więcej gazu to coraz więcej suwerenności energetycznej (...) cieszę się, że odkryto tu zasoby, ale również z tego, że aż 127 gmin Podkarpacia korzysta z tego, że wydobywamy gaz" - mówił Morawiecki.

"Szacujemy, że w ciągu 5 lat produkcja błękitnego paliwa w regionie wzrośnie do 1,15 mld metrów sześciennych gazu rocznie" - powiedział prezes PGNiG Piotr Woźniak. To o 28 proc. więcej niż w 2017 roku.

Ropa i gaz na Podkarpaciu

Wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego na Podkarpaciu to ważna gałąź tamtejszej gospodarki. Na terenie województwa zlokalizowanych jest 36 kopalni ropy i gazu i 4 podziemne magazyny gazu. 127 podkarpackich gmin czerpie zyski z opłat eksploatacyjnych. W 2017 roku wydobyto 1,37 mld metrów sześciennych gazu, czyli 36 proc. krajowego wydobycia.

Wydobycie na Podkarpaciu od lat ma tendencję spadkową, ale ocenia się, że region ma potencjał, by nie tylko utrzymać, ale rozwijać produkcję gazu. Jak szacuje Instytut Nafty i Gazu, w utworach miocenu zapadliska przedkarpackiego pozostało do wydobycia jeszcze ok. 150 mld metrów sześciennych gazu ziemnego.

W 2016 roku PGNiG opracowało "Nową koncepcję poszukiwań gazu", której realizacja pozwoli zwiększyć wydobycie węglowodorów w Polsce. Koncepcja ta zakłada ponowną analizę już posiadanych danych geologicznych i nowe badania sejsmiczne, intensyfikację wierceń poszukiwawczych, wiercenia w nieeksploatowanych formacjach geologicznych, wykorzystanie nowych technologii, rewitalizację już eksploatowanych złóż.

Zwiększenie wydobycia surowców zapisano w Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju.