Ceny ropy naftowej rosną w reakcji na sygnały, że kraje koalicji OPEC+ są bliskie wyjścia z impasu w sprawie ustalenia daty najbliższego spotkania. Już niebawem dojdzie również do spotkania i wznowienia rozmów handlowych między Stanami Zjednoczonymi i Chinami.

Baryłka ropy West Texas Intermediate, w dostawach na lipiec, na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku w środę o poranku była wyceniana po 54,36 dol. Ropa Brent, w dostawach na sierpień, na giełdzie paliw ICE Futures Europe w Londynie była zaś wyceniana po 62,41 dol. za baryłkę.

Spotkanie OPEC

Kraje OPEC oraz sojusznicy kartelu zgodzą się prawdopodobnie na przedłużenie cięć dostaw ropy na drugą połowę roku podczas najbliższego spotkania, które może odbyć się w Wiedniu 1-2 lipca.

To zakończy trwający od miesiąca spór toczony pomiędzy niektórymi członkami OPEC o to, kiedy miałoby się odbyć posiedzenie kartelu.



Najnowsze dane o wzroście cen. "Jest potencjał do rozpędzania" Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2019 roku wzrosły rok do roku o 2,4 p... zobacz więcej » - Kompromis w tej sprawie został zaproponowany przez obecnego szefa OPEC, ministra ropy Wenezueli Manuela Quevedo, i członkowie kartelu są blisko zgody w sprawie daty posiedzenia - poinformował anonimowy przedstawiciel OPEC.

Rozmowy Chiny-USA

Do spotkania przygotowują się też prezydenci USA i Chin, które ma nastąpić w przyszłym tygodniu w Osace - przy okazji szczytu G-20 - i ma dojść do wznowienia rozmów dotyczących relacji handlowych pomiędzy obu mocarstwami.



Prezydent USA Donald Trump potwierdził, że odbędzie spotkanie z prezydentem Chin Xi Jinpingiem. Przywódcy rozmawiali we wtorek przez telefon.



"Odbyłem bardzo dobrą rozmowę telefoniczną z prezydentem Chin" - napisał amerykański prezydent na Twitterze i poinformował, że spotka się z nim "na szczycie G20 w Japonii". "Nasze delegacje rozpoczną rozmowy jeszcze przed naszym spotkaniem" - dodał Trump.



Had a very good telephone conversation with President Xi of China. We will be having an extended meeting next week at the G-20 in Japan. Our respective teams will begin talks prior to our meeting. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 18, 2019





Mocne wzrosty

Te informacje wywołały we wtorek mocniejsze wzrosty na giełdach i zwyżkę cen ropy naftowej - w USA aż o 3,8 procent, najmocniejszą od niemal 5 miesięcy.



Ropa w USA na NYMEX zyskała podczas poprzedniej sesji 1,97 dol. i była wyceniana po 53,90 dol. za baryłkę na zamknięciu handlu - najwyżej od 9 stycznia 2019 roku.

Notowania ropy WTI w ostatnich trzech dniach:









Notowania ropy Brent w ostatnich trzech dniach: