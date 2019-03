Ropa naftowa w Stanach Zjednoczonych jest wyceniana najwyżej w tym roku. 60 dolarów za baryłkę jest coraz bliżej - podają maklerzy.

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na kwiecień na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku jest wyceniana po 59,04 dolarów. Z kolei Brent w dostawach na maj na giełdzie paliw ICE Futures Europe w Londynie jest wyceniana po 67,60 dolarów za baryłkę.

Spotkanie w Baku

Kraje OPEC+ (państwa członkowskie i Rosja) spotkały się w Baku podczas pierwszego ministerialnego posiedzenia. Producenci ropy zadeklarowali kontynuowanie cięcia dostaw ropy na rynki paliw co najmniej do czerwca, kiedy znów spotkają się, aby zdecydować o możliwym przedłużeniu umowy o niższych dostawach ropy.



Minister energii Arabii Saudyjskiej Khalid Al-Falih wysunął propozycję kilka tygodni temu dotyczącą przedłużenia cięć ropy przez producentów z OPEC i jego sojuszników na II połowę 2019 r., ale na razie taka decyzja nie zapadła.



Minister energii Rosji Aleksander Nowak ocenił, że niepewność co do dostaw ropy z Wenezueli i Iranu utrudnia podjęcie decyzji w sprawie następnych kroków producentów ropy.

Utrzymanie cięć

- Komentarze Al-Faliha wzmocniły oczekiwania, że cięcia dostaw ropy z OPEC+ zostaną przedłużone na II połowę roku - mówi Satoru Yoshida, analityk rynku towarowego w Rakuten Securities Inc.



- Rosja korzysta z bycia członkiem grupy OPEC+ i w końcu ona też poprze propozycję przedłużenia niższych dostaw na dalszą część 2019 r. - dodaje.



Na podstawie umowy z grudnia 2018 r. OPEC+ uzgodnił cięcia dostaw ropy w I połowie tego roku.



Obecnie cena ropy w USA jest najwyższa od 12 XI 2018 r. W ubiegłym tygodniu tygodniu surowiec zyskał 4,4 proc.