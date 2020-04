Ropa na amerykańskiej giełdzie paliw w poniedziałek o poranku tanieje o ponad 19 procent i jest wyceniana poniżej 15 dolarów za baryłkę. To najniższy poziom od marca 1999 roku. Na świecie coraz szybciej maleje liczba miejsc, gdzie może być składowana ropa.

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na maj na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku w poniedziałek około godziny 9 czasu polskiego była wyceniana po 14,73 dolara, po zniżce ceny o 19,38 procent. To najniższy poziom od marca 1999 roku.

Kupujący ropę w Teksasie oferują nawet zakup niektórych gatunków surowca zaledwie po 2 dolary za baryłkę, co może oznaczać, że niedługo amerykańscy producenci ropy mogą być zmuszeni do płacenia klientom za odbiór tego surowca.

Ropa Brent w dostawach na czerwiec na giełdzie paliw ICE Futures Europe w Londynie była wyceniana po 27,69 dolara za baryłkę, niżej o 1,42 procent.

Cięcia produkcji ropy

Choć kraje OPEC i grupa innych dostawców ropy, skupionych w tak zwanej grupie OPEC+, czyli sojuszu Organizacji Krajów Eksportujących Ropę Naftową z Rosją, osiągnęły kilka dni temu porozumienie w sprawie zmniejszenia światowego wydobycia ropy o 10 milionów baryłek dziennie, to wciąż nie poprawiło to sytuacji na globalnych rynkach paliw.

Z powodu koronawirusa producenci przeżywają obecnie największy lat spadek zapotrzebowania na ropę naftową. Autostrady są puste, samoloty uziemione, fabryki wstrzymują działalność.

Tym samym wysoka podaż trafia na rekordowo niski popyt. To może oznaczać, że niedługo zabraknie miejsca na składowanie surowca. Magazyny, rafinerie, terminale, ropociągi, a nawet zbiornikowce nie będą miały możliwości przyjmowania nowych dostaw.



"Obecne ceny ropy naftowej pokazują, że uzgodniona obniżka dostaw surowca z OPEC+ nic nie zmieniła, a notowania ropy są na 'łasce koronawirusa'" - ocenił Vandana Hari z Vanda Insights.



"Dopóki nie zbliżymy się do zniesienia blokady gospodarki w USA cena ropy naftowej może spaść jeszcze niżej" - dodaje.



Międzynarodowa Agencja Energii (MAE) oceniła w ubiegłym tygodniu, że spadek globalnego popytu na ropę w 2020 roku wyniesie rekordowe 9,3 miliona baryłek dziennie. W kwietniu popyt na ropę na świecie może spaść o jedną trzecią - do najniższego poziomu od 1995 roku, a to oznacza, że 2020 roku przeszedłby do historii jako najgorszy rok w historii rynków ropy.



W ubiegłym tygodniu WTI staniała o 20 procent, a Brent na ICE straciła 11 procent.