Ropa na amerykańskiej giełdzie paliw tanieje, a baryłka kosztuje niewiele ponad 20 dolarów. Przez chwilę wartość surowca spadła jednak poniżej tego poziomu, co było pierwszą taką sytuacją od ponad 18 lat.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE NA TVN24 GO

Baryłka ropy WTI w dostawach na maj na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku w poniedziałek o poranku czasu polskiego była wyceniana po 20,62 dolara. Oznaczało to spadek o ponad 4 procent.

W trakcie poniedziałkowych notowań cena surowca spadła na krótko poniżej 20 dolarów - do 19,92 dolara za baryłkę. Ostatni raz wartość baryłki ropy WTI spadła poniżej 20 dolarów w lutym 2002 roku.





Dziś rano amerykańska ropa poniżej 20 USD. Najtaniej od 2002 r pic.twitter.com/isSebhfUph — Mateusz Walczak (@walczak_mat) March 30, 2020



Inaczej w poniedziałek zachowuje się ropa typu Brent, która w poniedziałek rano notuje kilkuprocentowe wzrosty.

Koronawirus a ropa

Raport: ponad 40 procent producentów motoryzacyjnych rozważa zwolnienia Z powodu kryzysu wywołanego przez epidemię aż 40 procent producentów motoryzacyj... zobacz więcej » Przez globalne rynki przetacza się fala zamykania coraz to nowych krajów, które chcą ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa. To powoduje spadek popytu na paliwa, a nadpodaż ropy (nadmierna ilość w stosunku do zapotrzebowania) coraz bardziej się powiększa.



Na świecie w normalnych warunkach zużywa się 100 milionów baryłek ropy dziennie. Tymczasem z prognoz rynkowych wynika, że w ciągu ostatnich kilku tygodni popyt na ropę zmalał nawet o 25 procent.



Rynkom grozi zalew nowej ropy przez Arabię Saudyjską i Rosję, po rozpadzie sojuszu OPEC+, czyli sojuszu Organizacji Krajów Eksportujących Ropę Naftową (OPEC) z Rosją. W piątek Arabia Saudyjska podała, że nie miała żadnego kontaktu z przedstawicielami Rosji, co do cięć dostaw ropy albo powiększenia koalicji krajów OPEC+.



Z kolei wiceminister energii Rosji Paweł Sorokin ocenił, że cena ropy - 25 dolarów za baryłkę - "nie jest przyjemna", ale nie jest katastrofą dla rosyjskich producentów tego surowca.



- Obawy o popyt na ropę to na rynkach znana rzecz. Ostatnie spadki cen ropy wywołały jednak sygnały z Arabii Saudyjskiej i Rosji, że chcą kontynuować dotychczasową politykę wyższych dostaw surowca - ocenił Vivek Dhar, analityk rynku surowców w Commonweaktha Bank of Australia. - Nadzieje rynków, że dojdzie do jakiegoś porozumienia A.Saudyjska-Rosja, zostały rozwiane - podkreślił.



Od początku marca ropa w USA staniała o 54 procent, a w pierwszym kwartale notowania surowca zniżkowały o 66 procent.