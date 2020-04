Ropa na amerykańskiej giełdzie paliw drożeje po historycznym spadku notowań podczas poprzedniej sesji poniżej zera. Magazyny surowca coraz bardziej się zapełniają.

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na maj, które wygasają we wtorek, na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku około godz. 8.00 czasu polskiego była wyceniana po 1,42 dolara, po zwyżce ceny o ponad 103 procent.



Bardziej aktywne kontrakty - na czerwiec - wyceniane są po 21,40 dolara za baryłkę, po wzroście notowań o 4,8 procent.



Taka różnica cen pomiędzy majowymi i czerwcowymi kontraktami na WTI odzwierciedla rosnący na rynkach strach, że ci traderzy, którzy przyjmą fizyczną dostawę ropy w najbliższych tygodniach, mogą nie znaleźć żadnego rynku zbytu ani magazynu, gdzie można składować ropę, bo rafinerie ograniczają jej przerób.



- Majowe kontrakty na WTI "odchodzą" nie z cichym jękiem, ale z wrzaskiem - powiedział Daniel Yergin, wiceprezes IHS Markit Ltd.

Źródło: Bloomberg Notowania cen ropy WTI w ostatnim miesiącu

Ropa Brent w dostawach na czerwiec na giełdzie paliw ICE Futures Europe w Londynie była wyceniana po 25,05 dolara za baryłkę, niżej o ponad 2 procent.

Problemy z magazynowaniem

Ekonomista o luzowaniu ograniczeń: tak naprawdę nie mamy wielkiego wyboru Im więcej firm będzie w stanie rozpocząć pracę następnego dnia, kiedy restrykcje... zobacz więcej » W związku z pandemią COVID-19, która zatrzymała działalność wielu gospodarek, na czele z USA, na świecie zużywa się znacznie mniej ropy, a to powoduje, że w magazynach, na tankowcach, w rafineriach pozostaje bardzo dużo zbędnego surowca, a miejsc na składowanie ropy jest coraz mniej.



Analitycy zwracają uwagę, że jeśli nie ma miejsca na przechowanie ropy, nikt nie kupi takiego kontraktu na surowiec, który wkrótce zostanie dostarczony do kupującego.

W poniedziałek obserwowaliśmy spektakularne załamanie cen ropy naftowej na amerykańskiej giełdzie paliw.

- Bezprecedensowy spadek notowań majowych kontraktów na WTI na NYMEX w Nowym Jorku - aż do minus 40 dolarów za baryłkę - miał wiele wspólnego właśnie z wygasaniem kontraktu (we wtorek - red.) - ocenił Jason Bordoff, dyrektor Centrum Globalnej Polityki Energetycznej na Uniwersytecie Columbia, były doradca Białego Domu.



- Ujawnia to też istotne podstawowe problemy strukturalne, gdy pojemność magazynowania zapełnia się, co wpływa na ceny ropy w USA - dodał.



Zapasy ropy w USA w Cushing - głównym punkcie składowania i wysyłki ropy - wzrosły od końca lutego aż o 48 procent - do 55 milionów baryłek. Tymczasem magazynowa pojemność całkowita w Cushing wynosi 76 milionów baryłek - wynika z danych Departamentu Energii USA (DoE).



Analitycy Goldman Sachs, którzy zwracają uwagę, że amerykańskie magazyny ropy coraz bardziej się zapełniają, szacują, że czerwcowe kontrakty na WTI na NYMEX w najbliższych tygodniach będą pod mocną presją spadkową i będzie "gwałtowne przywracanie równowagi". "Cushing zostanie prawdopodobnie całkowicie zapełniony w pierwszym tygodniu maja" - oceniają eksperci.



Na razie amerykańscy producenci ropy zamknęli 13 procent wiertni ropy w USA. - Produkcja surowca w Stanach zaczyna spadać, ale nie na tyle szybko, aby uniknąć zapełnienia magazynów surowca do maksymalnych poziomów - ocenił Paul Horsnell, szef działu surowców w Standard Chartered.

Cięcie wydobycia

Kilka dni temu kraje OPEC i grupa innych dostawców ropy, skupionych w tak zwanej grupie OPEC+, osiągnęły porozumienie w sprawie zmniejszenia światowego wydobycia ropy o 10 milionów baryłek dziennie - w maju i czerwcu.



Analitycy zwracają jednak uwagę, że trzeba poczekać, jak te ustalenia zaczną działać, ale do tego czasu na rynki trafi jeszcze mnóstwo zbędnej ropy.