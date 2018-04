Odtwórz: Enea oddała do użytku nowy blok w Elektrowni Kozienice

Konsorcjum GE Power i Alstom za nieco ponad 6 miliardów złotych ma wybudować blok energetyczny na węgiel o mocy 1000 megawatów w elektrowni Ostrołęka C. Informację o takim rozstrzygnięciu przetargu podali w środę inwestorzy - Energa i Enea.

Obie spółki energetyczne mają po 50 proc. udziałów w Ostrołęce C.

Ostatnia elektrownia węglowa?

Zgodnie z oczekiwaniami inwestorów nowy blok w Ostrołęce, obok mocy elektrycznej rzędu 1000 MW ma posiadać wysoką elastyczność, co oznacza możliwość pracy z obciążeniem od 30 do 103 proc. mocy nominalnej, sprawność elektryczną przekraczającą 45 proc., oraz wysoką dyspozycyjność - ponad 8 tys. godzin w roku.



Kilka dni temu minister energii Krzysztof Tchórzewski wyrażał nadzieję, że budowa rozpocznie się przed końcem wakacji.

Kilka dni temu minister energii Krzysztof Tchórzewski wyrażał nadzieję, że budowa rozpocznie się przed końcem wakacji.

- Marzę o tym, żeby przed końcem wakacji ta budowa została rozpoczęta. To wynika z szansy, jaką dostaliśmy w postaci rynku mocy - mówił Tchórzewski. P.o. prezes Energi Alicja Barbara Klimiuk deklarowała ostatnio, że w planach na 2023 rok jest zgłoszenie Ostrołęki C do rynku mocy i wystartowanie w aukcji na moc.



Tchórzewski w marcu na spotkaniu z mieszkańcami Ostrołęki mówił, że nowy blok zapewni bezpieczeństwo energetyczne na wschodzie kraju, ale też prawdopodobnie będzie ostatnią elektrownią węglową, budowaną w Polsce.

O przetargu

W przetargu na budowę bloku energetycznego na węgiel kamienny o mocy 1000 MW zostały złożone trzy oferty.

Najniższą ofertę o wartości 4,849 mld zł złożyła China Power Engineering, najwyższą - konsorcjum Polimeksu Mostostalu i Rafako za 9,591 mld zł. Zwycięska oferta konsorcjum GE Power i Alstom ma wartość 5,05 mld zł netto, czyli 6,023 mld zł brutto. Pierwotny budżet inwestora wynosił 4,803 mld zł.



Spółki zastrzegły, że rozstrzygnięcie przetargu nie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zawarcie kontraktu z generalnym wykonawcą, ponieważ do wyrażenia takiej zgody konieczna jest m.in. uprzednia zgoda rad nadzorczych.