Ambasadorowie krajów członkowskich Unii Europejskiej przyjęli w piątek w Brukseli projekt nowelizacji dyrektywy gazowej, który dotyczy gazociągu Nord Stream 2. Celem strategicznym Polski i Francji było rozpoczęcie formalnych negocjacji między krajami członkowskimi a Parlamentem Europejskim; ten cel udało się osiągnąć - skomentował wiceszef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Konrad Szymański. Zwycięstwo może być "pyrrusowe" - ostrzega jednak ekspert Wojciech Jakóbik.

Zielone światło od ambasadorów oznacza, że po formalnej akceptacji propozycji przez ministrów krajów członkowskich, w następnym kroku będą mogły rozpocząć się negocjacje z Parlamentem Europejskim nad ostatecznym kształtem nowych regulacji (najprawdopodobniej rozpoczną się we wtorek).



Prace nad projektem nowelizacji dyrektywy w Radzie UE (która skupia kraje członkowskie) toczyły się od miesięcy bez żadnych postępów. Propozycje były blokowane przez kraje niechętne dyrektywie, w tym Niemcy, które są zaangażowane w budowę Nord Streamu 2. W tym kontekście piątkowa decyzja jest przełomem. Ważne jest także to, że porozumienie ambasadorów znacznie zwiększa szanse na zmianę dyrektywy gazowej w tej kadencji Parlamentu Europejskiego.



Projekt nowelizacji przewiduje, że podmorskie części gazociągów na terytorium UE będą w całości podlegały przepisom restrykcyjnego unijnego trzeciego pakietu energetycznego. Przyjęcie takich regulacji zmniejszyłoby rentowność Nord Stream 2 - drugiego gazociągu, który ma połączyć Rosję z Niemcami przez Morze Bałtyckie.

Poprawki

Istotne w stanowisku ambasadorów są jednak poprawki, które mogą osłabić działania na rzecz blokady budowy Nord Stream 2 lub zmniejszenia jego zyskowności.

Stanowisko w sprawie dyrektywy gazowej przewiduje, że gazociąg Nord Stream 2 będzie objęty unijnymi regulacjami tylko na wodach terytorialnych Niemiec – poinformowało w piątek PAP źródło unijne.



- Poprawka francusko-niemiecka zakłada przede wszystkim uszczegółowienie zasięgu terytorialnego dyrektywy, doprecyzowanie, że gazociąg będzie funkcjonował w reżimie unijnym tylko i wyłącznie na wodach terytorialnych Niemiec – wskazało źródło.



W praktyce oznacza to, że konieczne będzie "wynegocjowanie umowy międzyrządowej ze stroną rosyjską, żeby zapewnić ciągłość stosowania tego prawa na całym odcinku gazociągu. Dlatego, że gazociągu nie da się podzielić".



Jak dodało źródło, niemiecki regulator będzie zobowiązany do stosowania prawa dotyczącego gazociągu w granicach, o których mówi dyrektywa.



Każda decyzja dotycząca reżimu prawnego infrastruktury gazowej będzie musiała być zaakceptowana przez KE. - Umowa dwustronna niemiecko-rosyjska będzie podlegała sprawdzeniu przez KE, jeśli chodzi o jej zgodność z normami unijnymi - wyjaśniło źródło.



I wskazało, że przyjęta w piątek propozycja nie jest furtką dla wyłączenia Nord Stream 2 z regulacji unijnych.

Ponadto Włosi wprowadzili poprawkę dotycząca połączeń gazowych z Afryką, a państwa wyspiarskie, jak Malta, czy Cypr, uzyskały wyjątki ważne z ich punktu widzenia.

- Generalnie to był szeroki kompromis. (...) Żadna z tych poprawek nie dotyka kwestii fundamentalnych, bo wtedy byśmy się nie zgodzili - powiedział dyplomata jednego z krajów przeciwnych powstaniu Nord Stream 2. Źródło: Małgorzata Latos/PAP Unijny import rosyjskiego gazu

Cel strategiczny "osiągnięty"

Poproszony przez PAP o komentarz do piątkowej decyzji przedstawicieli państw członkowskich w Brukseli dotyczącej projektu nowelizacji dyrektywy, wiceszef MSZ Konrad Szymański zauważył, że celem strategicznym Polski i Francji było doprowadzenie do rozpoczęcia negocjacji pomiędzy krajami UE a Parlamentem Europejskim w tej sprawie. - I to jest osiągnięte - podkreślił.

- Dziś otworzyliśmy drogę do trilogów z PE, gdzie mamy istotne wsparcie dla naszej optyki - dodał wiceszef MSZ ds. europejskich.



Według Szymańskiego, zaproponowane przez ambasadorów rozwiązanie "zapewniłoby stosowalność prawa UE do Nord Stream 2". Zastrzegł jednocześnie, że kwestia terytorialnego zakresu stosowania dyrektywy "powinna być przedmiotem dalszych rozmów z PE". "

- Obecna wersja tekstu nakłada obowiązek egzekwowania unijnego prawa na organy regulacyjne państwa, na którego brzeg wchodzi dany gazociąg, w tym przypadku Niemcy - poinformował wiceminister.



Jak podkreślił, organy te "działać muszą w granicach prawa UE, pod kontrolą KE i Trybunału Sprawiedliwości UE". - Oczekujemy również, że Komisja Europejska odegra wiodącą rolę w ewentualnych negocjacjach międzynarodowych, będących rezultatem przyjęcia dyrektyw - oświadczył Szymański. W jego ocenie, na skutki przyjęcia dyrektywy należy patrzeć "przez pryzmat całego procesu".



Takie stanowisko - zaznaczył wiceszef MSZ - "jest podzielane przez wszystkie państwa krytycznie nastawione wobec projektu Nord Stream 2 - Litwę, Łotwę, Estonię i Danię".

"To jeszcze nie koniec gry"

- To, że to głosowanie się odbyło i zakończyło przejściem dyrektywy gazowej jest sukcesem tych, którzy chcieli uregulować Nord Stream 2. Ale nie jest sukcesem fakt, że przegłosowanie dyrektywy jest owocem kompromisu francusko-niemieckiego - komentował na antenie TVN24 BiS Wojciech Jakóbik, redaktor naczelny BiznesAlert.

Jak tłumaczył, kompromis zakłada zmiany w dyrektywie, które "prawdopodobnie mogą sprawić, że Nord Stream 2 nie będzie regulowany przez te regulacje albo te regulacje będą nakładane na przykład przez Niemców".

- A kiedy oni nakładali regulacje wobec Gazpromu, to szli mu całkowicie na rękę, łącznie z tym, że jeden z gazociągów, odnogę Nord Stream 1 podporządkowali całkowicie Gazpromowi i oddali całą przepustowość tej firmie. Może się to więc skończyć tak, że dyrektywa gazowa będzie zrewidowana, ale ona nie podporządkuje sobie Nord Stream 2 i będzie to takie pyrrusowe zwycięstwo - dodał.

Według Jakóbika "to jeszcze nie koniec gry". - Teraz będzie rozmowa z Parlamentem Europejskim. Nie wiemy, jakie są szczegółowe zapisy, ale mogą być takie, które obniżają rentowność tego przedsięwzięcia. Zwiększałoby to ryzyko, że firmy finansujące, w tym niemieckie i francuskie mogłyby się wycofać. Ale w najgorszym razie zapłaci za to Władimir Putin, przesypie z jednego koszyka do drugiego, i pieniądze się znajdą - zaznaczył.



- Fakt, że będzie trudno podporządkować ten gazociąg prawu europejskiemu oznacza, że mamy do czynienia z niepełnym zwycięstwem. Nie udało się osiągnąć tego, na co liczyliśmy, czyli nałożyć kagańca na ten projekt tak, aby nie zagrażał on krajom europejskim - podkreślił Jakóbik.