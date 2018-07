Wzrost cen gazu, to nie jedyna podwyżka, która może czekać nas w najbliższym czasie. Zdaniem Wojciecha Jakóbika z portalu Biznes Alert prawdopodobnie więcej zapłacimy także za prąd. Jak wskazał, "mamy coraz bardziej ambitną politykę klimatyczną". - Komisja Europejska penalizuje wyższymi kosztami tych, którzy wytwarzają wysokoemisyjną energię - mówił gość programu "Biznes dla Ludzi" w TVN24 BiS.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki w ubiegłym tygodniu zatwierdził nową taryfę PGNiG Obrót Detaliczny. W konsekwencji od 10 sierpnia klienci spółki zapłacą o 5,9 procent więcej za gaz.

Podwyżki cen gazu

Jak przypomniał jednak Wojciech Jakóbik z Biznes Alert, przez ostatnie trzy lata mieliśmy obniżki, które wynikały głównie z niskich cen ropy naftowej.

- Kontrakt jamalski, czyli główna umowa PGNiG-u na dostawy do Polski z Rosji ma w sobie formułę cenową, która jest uzależniona między innymi od wartości baryłki. Teraz, kiedy od początku roku ropa drożeje, to musi się także odbić także na cenie dla Polaków - tłumaczył, przypominając, że kontrakt z Gazpromem będzie obowiązywał do 2022 roku.

Zdaniem eksperta poprawę sytuacji może przynieść liberalizacja. - Inne podmioty również mogą przynieść gaz z innych kierunków, mogą być nowe kontrakty na gaz skroplony, mogą być umowy na import gazu z giełdy niemieckiej - wyliczał gość programu "Biznes dla Ludzi" w TVN24 BiS.

"Jesteśmy w czarnej dziurze"

Niewykluczone, że w najbliższym czasie więcej zapłacimy także za prąd.

- To jest prawdopodobne, ponieważ mamy coraz bardziej ambitną politykę klimatyczną. Komisja Europejska narzuca pewne zobowiązania na państwa członkowskie między innymi, jeżeli chodzi o emisję dwutlenku węgla i egzekwuje to poprzez pewien mechanizm, który penalizuje wyższymi kosztami tych, którzy wytwarzają wysoko emisyjną energię - wyjaśniał Wojciech Jakóbik.

- U nas 80 procent emisji pochodzi z węgla, więc jeżeli nasze zestawienie źródeł nie będzie się szybko zmieniało (...), to nam będzie coraz trudniej - dodał.

Jego zdaniem najszybciej i najtaniej w krótkim terminie jest stawiać energię odnawialną, bo to są małe jednostki rozproszone, które szybko przynoszą zwrot, ale z drugiej strony nie dają stabilności. Nadal nie mamy magazynów energii, które stabilizowałyby energetykę, bo przecież w tych upałach problemem było także to, że "wiatraki się nie kręciły".

- Inaczej byłoby w przypadku energetyki słonecznej, która świetnie by się teraz sprawdziła. Alternatywa to jest atom, tylko atom buduje się 10 lat i kosztuje dziesiątki miliardów dolarów i zaczyna się zwracać dopiero po zbudowaniu tanią i stabilną energią - zauważył Jakóbik. Dodał, że "jesteśmy w czarnej dziurze".

- Musi dojść do zmiany, a czasu jest niestety coraz mniej - stwierdził rozmówca Pawła Blajera.

Co dalej z ropą?

Zdaniem Wojciecha Jakóbika wyższe ceny ropy możemy obserwować jeszcze przez kilka najbliższych tygodni.

- Cenę winduje obawa o Iran, mają wrócić sankcje, a przez to zniknąć 2,7 miliona baryłek ropy pompowanej z Iranu na światowe rynki. Mamy niepewność wokół Wenezueli i wobec polityki amerykańskiej na Bliskim Wschodzie. Taka niepewność zawsze winduje cenę - tłumaczył Jakóbik.

- Możliwe, że producenci odpowiedzą większą podażą, zwiększa wydobycie Arabia Saudyjska, Rosja, więc niedobory ropy mogą zostać uzupełnione z zyskiem dla eksporterów i sytuacja się ustabilizuje - ocenił.

Dodatkowo pomóc mogą Amerykanie, co zdaniem Jakóbika daje nadzieje na to, że po okresie niepewności jesienią ropa znowu zacznie trochę tanieć.