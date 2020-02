W tym roku spółki Skarbu Państwa nie sprowadzą ani tony węgla (z zagranicy - red.) - powiedział w programie "Kropka nad i" na antenie TVN24 wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Jak dodał węgiel importują podmioty prywatne. - Niestety mamy wolny rynek i nie jesteśmy w stanie wprowadzić embarga - zaznaczył.

Sasin pytany w poniedziałek przez Monikę Olejnik o import węgla z Rosji powiedział, że "zaczęło się od tego, że polskie górnictwo nie było w stanie zapewnić odpowiedniej ilości węgla polskim elektrowniom. - Właśnie dlatego, że nasi poprzednicy doprowadzili polskie górnictwo do ruiny - podkreślił.

Minister zadeklarował, że "w tym roku spółki Skarbu Państwa nie sprowadzą ani tony węgla (z zagranicy - red.)". - Węgiel do ciepłowni sprowadzą podmioty prywatne. Niestety mamy wolny rynek i nie jesteśmy w stanie wprowadzić embarga. Musiałoby to być embargo unijne, a Unia takiego embarga nie chce - dodał.

"Chcemy przede wszystkim opierać się na polskim węglu"

Swoją deklarację Sasin powtórzył we wtorek w radiu RMF FM. - Mogę zadeklarować, że spółki Skarbu Państwa nie będą więcej sprowadzać węgla z zagranicy - powiedział.

Wskazał, że ze spółek Skarbu Państwa węgiel importowały PGE i Węglokoks.

- Jeśli chodzi o PGE, zawarte umowy jeszcze zmuszają do przyjęcia pewnej ilości. W tym roku te dostawy zostały zamrożone. Chcemy przede wszystkim opierać się na polskim węglu - powiedział wicepremier.

- Możemy tak racjonalizować sytuację w spółkach wydobywczych, by węgiel był tańszy, by wydobywać węgiel lepszej jakości, by spróbować lepiej go sprzedawać. W tym kierunku będziemy działać - powiedział Sasin.

Węgiel z Rosji

Z odpowiedzi przesłanej przez ministerstwo aktywów państwowych senatorowi Koalicji Obywatelskiej Krzysztofowi Brejzie wynika, że w okresie od stycznia do listopada ubiegłego roku do Polski sprowadzono blisko 9 milionów ton surowca z tego kierunku.

"Ministerstwo Aktywów Państwowych odpowiada: 9 mln ton węgla z Rosji sprowadzono do Polski w 2019 (bez grudnia)" - podał Krzysztof Brejza we wpisie. "W sumie za rządów PiS (1.1.2016-30.11.2019) Polskę zalało 36 mln ton węgla z Federacji Rosyjskiej. Prawie tona na mieszkańca Polski" - dodał senator KO.

Z danych przekazanych przez ministerstwo wynika, że ostatnich latach najwięcej, bo 13,05 miliona ton węgla z Rosji ściągnięto w 2018 roku. Dla porównania - w 2017 roku było to 8,69 miliona ton, w 2016 - 5,19 miliona ton, w 2015 - 4,93 miliona ton, zaś w 2014 - 6,47 miliona ton.

Protest związkowców

Pod koniec stycznia br. związkowcy z Sierpnia 80 w proteście przeciwko importowi węgla blokowali transport surowca do elektrowni Łaziska. Wskazywali, że import węgla z Rosji skutkuje m.in. zapełnieniem przykopalnianych zwałowisk rodzimego surowca, a także brakiem pieniędzy z jego sprzedaży, przez co nie ma pieniędzy na podwyżki dla górników.

Magazyn rezerw

W Ostrowie Wielkopolskim od kilkunastu dni działa już centralny magazyn węgla. Mają do niego trafiać nadwyżki, tak by nie powodować zastoju w kopalniach.

- Centralny magazyn węgla już działa. Na obecną chwilę jest tam zdeponowane około 300 tysięcy ton węgla przez jedną ze spółek - powiedział wiceminister aktywów państwowych Adam Gawęda.



Resort myśli o kolejnych lokalizacjach dla magazynowania węgla, w tym na terenach należących do Polskiej Grupy Górniczej.

Jak wynika z danych katowickiego oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu od stycznia do września 2019 roku kopalnie wydobyły łącznie ponad 46,1 mln ton węgla wobec niespełna 47,3 mln ton w porównywalnym okresie 2018 r. (spadek o ponad 1,1 mln ton) oraz wobec ok. 48,8 mln ton w ciągu trzech kwartałów roku 2017.