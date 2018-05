W 2017 roku po raz pierwszy udział dostaw ropy z Rosji do Polski spadł poniżej poziomu 80 procent - wynika z informacji Ministerstwa Energii. Za częstsze korzystanie z surowca dostarczanego z innych krajów musieliśmy jednak nieco dopłacić.

Ministerstwo Energii, w odpowiedzi na interpelację posła Sylwestra Chruszcza dotyczącą ropy sprowadzanej do Polski, przygotowało wykaz krajów, z których importujemy ten surowiec. Z dokumentu wynika, że od 2015 roku zauważalny jest systematyczny spadek dostaw ropy naftowej z Rosji.

Coraz mniej

"W 2017 roku dostawy z Rosji spadły po raz pierwszy poniżej poziomu 80 procent (79,9 proc.)" - poinformował w odpowiedzi na interpelację wiceminister energii Tadeusz Skobel.



Z dokumentu wynika, że w 2017 roku Polska importowała łącznie 24,6 mln ton ropy naftowej. Najwięcej, bo 19,6 mln ton ropy (wspomniane 79,9 proc.) pochodziło właśnie z Rosji. Ponad siedem dekad w objęciach Rosji. Polska gotowa na pożegnanie z gazem ze Wschodu Po 74 latach Polska jest gotowa do zerwania z rosyjskim gazem - pisze Bloomberg,... zobacz więcej »



To zdecydowany spadek w porównaniu na przykład z rokiem 2007, kiedy to import surowca z Rosji stanowił aż 95,5 proc. całkowitego importu ropy naftowej do Polski.

Drogi dostaw

Z danych przygotowanych przez resort energii wynika również, że od 2015 roku spada ilość ropy naftowej importowej rurociągami.

Trzy lata temu było to ponad 17 mln ton ropy, a w zeszłym roku 16 mln. Większe znaczenie ma zaś import drogą kolejową - wzrost z 2 mln w 2015 roku do 10 mln ton w 2017.

Jeśli chodzi o dostawy drogą morską, to w 2014 roku sprowadziliśmy tą drogą 6 mln ton, w 2015 - 9,5 mln, a w 2017 - 8,6 mln ton.

Jakie ceny?

Jak wynika jednak z danych opublikowanych we wtorek przez Narodowy Bank Polski, średnia cena ropy rosyjskiej w imporcie do Polski była niższa niż średnia z pozostałych kierunków.



"Zmiana struktury dostaw ropy spowodowała, że wzrost ceny ropy w imporcie do Polski w 2017 r. był nieco wyższy niż wynikałoby to tylko ze wzrostu ceny rynkowej" - podał NBP.

"Przykładowo w grudniu 2017 r. średnia cena ropy importowanej z Rosji wyniosła 59,7 dolarów za baryłkę, natomiast ropa dostarczana z pozostałych kierunków była droższa (od 60,2 dolarów za baryłkę w przypadku kazachskiej do 65,6 dolarów za baryłkę w przypadku ropy pochodzącej z USA). Jedynie ropa sprowadzana z Iraku była nieco tańsza w porównaniu z ropą rosyjską" - napisano w raporcie banku centralnego cytowanym przez PAP.