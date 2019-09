Odtwórz: Władze USA gotowe do uruchomienia rezerwy strategicznej ropy po ataku na saudyjską rafinerię

Sześć państw znajduje się na liście głównych kierunków importowych, jeśli chodzi o dostawy ropy do polskich koncernów. Najwięcej surowca sprowadzamy z Rosji, na znaczeniu zyskuje jednak ropa z Arabii Saudyjskiej - wynika z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Z danych Polskiego Instytutu Ekonomicznego opracowanych na podstawie statystyk Eurostat wynika, że import ropy naftowej do Polski w pierwszej połowie tego roku wyniósł łącznie 12,662 mln ton, z czego import z Rosji sięgnął 7959 mln ton, a z Arabii Saudyjskiej 1895 mln ton.

To oznacza, że w pierwszej połowie 2019 roku udział Rosji w imporcie ropy naftowej do Polski spadł do 63 proc. (77 proc. w całym 2018 r.).

Drugim największym dostawcą w ostatnich latach jest Arabia Saudyjska, z której w pierwszej połowie 2019 roku pochodziło 15 proc. naszych dostaw (8 proc. w 2018 r.).

"W zdominowanym przez Rosję polskim rynku dostaw ropy Arabia Saudyjska odgrywa od niedawna duże znaczenie. Choć jeszcze do 1996 r. 100 proc. importowanej do Polski ropy naftowej pochodziło z Rosji, to od kilku lat rośnie udział innych dostawców" - napisano w Tygodniku Gospodarczym PIE.

Nowym graczem na polskim rynku dostaw ropy naftowej w ostatnim czasie stała się Nigeria (7 proc., 868 tys. ton).

Blisko 5-procentowy udział w imporcie ropy do Polski ma też Wielka Brytania (595 tys. ton). Dywersyfikację w pierwszej połowie 2019 r. uzupełniają też takie kraje, jak Kazachstan i Norwegia - z udziałem po ok. 3 proc. (odpowiednio: 443 i 441 tys. ton).

Polski Instytut Ekonomiczny podał też, że krajowe złoża ropy stanowią jedynie 3 proc. całkowitego zapotrzebowania. 66 proc. krajowego wydobycia ma miejsce na Niżu Polskim, 27 proc. w obszarze polskiej strefy ekonomicznej Bałtyku, a pozostałe 7 proc. w Karpatach.

W 2018 roku w Polsce było udokumentowanych 86 złóż, z czego 64 są eksploatowane.

Import ropy do Polski [tys. ton]



Import ropy do Polski [udziały w proc.]