Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo kupi więcej skroplonego gazu ziemnego (LNG) w USA. Spółka zakontraktowała 1,5 miliona ton surowca rocznie więcej przez 20 lat od firmy Venture Global z planowanego terminala eksportowego Plaquemines LNG - poinformowano w środę.

W wyniku zawarcia aneksu, łączny wolumen zakupionego przez PGNiG gazu z obu terminali budowanych przez Venture Global LNG osiągnie 3,5 miliona ton LNG rocznie. Milion ton pochodzić będzie z terminala Calcasieu Pass, a 2,5 miliona ton - z terminala Plaquemines.

Aneks podpisano podczas wizyty prezydenta RP Andrzeja Dudy w Waszyngtonie. W uroczystości w Eisenhower Executive Office Building Białego Domu udział wzięli sekretarz energii USA Rick Perry oraz sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski.

"Silny i strategiczny sojusz"

Donald Trump o niezależności energetycznej. Podaje przykład Polski Prezydent USA Donald Trump, podczas wizyty w gazoporcie Cameron LNG firmy Sempra... zobacz więcej » "Polska i Stany Zjednoczone mają silny i strategiczny sojusz i przyjaźń, którą wzmacnia wspólne zaangażowanie w bezpieczeństwo energetyczne i zrozumienie, że prawdziwe bezpieczeństwo energetyczne osiąga się poprzez różnorodność energetyczną" - powiedział, cytowany w komunikacie, Rick Perry, sekretarz energii USA.

"Dzisiejsze ogłoszenie znaczącego rozszerzenia istniejącego partnerstwa LNG między Venture Global i PGNiG jeszcze bardziej umacniają ten cel. Pod kierownictwem Prezydenta Trumpa nasze dwa narody rozpoczęły strategiczny dialog energetyczny między USA a Polską, który wzmacnia i wspiera partnerstwa takie jak to. Oczekujemy jeszcze więcej w nadchodzących miesiącach i latach" - dodał.

Prezes PGNiG Piotr Woźniak wskazał, że "zwiększamy nasz portfel LNG w zakresie wolumenów, które odbierać będziemy z USA po 2022 roku, czyli po wygaśnięciu kontraktu jamalskiego".

"Dzięki dobrym relacjom z naszymi amerykańskimi partnerami i skutecznym negocjacjom uzyskaliśmy możliwość pozyskania dostaw LNG z terminalu Plaquemines na bardzo konkurencyjnych warunkach" - podkreślił.

Amerykańskie LNG

Jak zauważył wiceprezes do spraw handlowych PGNiG Maciej Woźniak, od 2022 i 2023 roku z terminali eksportowych należących do Venture Global LNG zlokalizowanych w Luizjanie nad Zatoką Meksykańską spółka będzie odbierać każdego roku łącznie 3,5 miliona ton gazu LNG, co odpowiada około 4,73 miliarda metrów sześciennych gazu ziemnego po regazyfikacji. Polska zużywa obecnie ok. 17 mld metrów sześciennych gazu ziemnego.

"Amerykańskie LNG staje się coraz bardziej konkurencyjne i kolejne kwartały zwiększonego importu do Europy tylko to potwierdzają - podkreślił Maciej Woźniak.



Prezesi Venture Global LNG Mike Sabel i Bob Pender oświadczyli, że cieszą się z rozszerzenia "strategicznego partnerstwa z Polską i PGNiG, jedną z najważniejszych międzynarodowych firm naftowych i gazowych w Europie".

Jeszcze więcej gazu drogą morską. Zielone światło z Brukseli dla planów Polski Komisja Europejska zatwierdziła w poniedziałek, zgodnie z unijnymi zasadami doty... zobacz więcej » "Budowa naszego terminalu Calcasieu Pass przebiega zgodnie z planem, a to porozumienie potwierdza naszą zdolność do zaoferowania naszym zagranicznym partnerom niedrogiego LNG także z terminalu Plaquemines. Oba terminale będą korzystać z tych samych wydajnych i niezawodnych rozwiązań technologicznych, które zapewnia firma Baker Hughes, spółka z Grupy GE (BHGE)" - oświadczyli.

W maju br. amerykańska Federalna Komisja Regulacji Energetyki (FERC) wydała ostateczną decyzję środowiskową dla terminalu Plaquemines LNG oraz towarzyszącej mu infrastruktury gazociągowej – Gator Express Pipeline.

Kontrakty

Kontrakty PGNiG z Venture Global LNG zostały zawarte w 2018 roku na 20 lat w formule FOB (Free-on-Board). Oznacza to, że od momentu załadunku w terminalu skraplającym to nabywca, czyli w tym wypadku PGNiG, dysponuje ładunkiem LNG i może decydować o jego porcie docelowym – skierować go do Polski albo odsprzedać na globalnym rynku.



Venture Global LNG z siedzibą w Arlington w Wirginii jest dostawcą LNG, które będzie pochodzić z bogatych w gaz ziemny, niedrogich w eksploatacji, północnoamerykańskich złóż. Firma rozpoczęła budowę terminalu Venture Global Calcasieu Pass o przepustowości 10 milionów ton LNG rocznie zlokalizowanego u ujścia Kanału Calcasieu do Zatoki Meksykańskiej.

Kolejne dwa budowane terminale to Venture Global Plaquemines LNG i Venture Global Delta LNG - oba posiadać będą moc produkcyjną po 20 milionów ton LNG rocznie i oba leżą nad rzeką Missisipi na południe od Nowego Orleanu. Venture Global pozyskało dotychczas około 2,2 miliarda dolarów kapitału na wsparcie rozwoju swoich projektów.