Jest duża szansa, że powstanie Gazociąg Bałtycki - powiedział w niedzielę w Krakowie premier Mateusz Morawiecki. - Mamy wolę działania, mamy środki i chcemy doprowadzić do dywersyfikacji źródeł dostaw gazu - zadeklarował szef rządu.

Premier pytany o powstanie Gazociągu Bałtyckiego zaznaczył, że obecnie trwa proces negocjacji. - Bardzo niełatwych negocjacji z partnerami, z Norwegią i Danią głównie, też ze Szwecją - powiedział. Jak dodał, przede wszystkich od tych trzech państw zależy przebieg gazociągu.



Szef rządu podkreślił, że istnieje duża szansa na powstanie tego gazociągu. - Nie mogę tego powiedzieć jeszcze na 100 proc. oczywiście, bo to jeszcze jest kwestia podpisów naszych partnerów - zastrzegł.



Jednocześnie zapewnił, że rząd chce "rzeczywiście doprowadzić do dywersyfikacji źródeł dostaw gazu". - Mamy wolę działania, mamy środki na to przeznaczone - mówił premier. Rzeczniczka Departamentu Stanu: Nord Stream 2 może być wykorzystany jako broń polityczna Będziemy nadal sprzeciwiać się projektowi Nord Stream 2 - powiedziała podczas br... zobacz więcej »

Dyktat Gazpromu

Morawiecki wyjaśnił, że "pozycja monopolistyczna Gazpromu i możliwość dyktatu cenowego będzie bliska zeru - w momencie, jak ta inwestycja powstanie".

- Dzięki temu gazociągowi, który ma szansę powstać w najbliższych paru latach, dzięki terminalowi LNG w Świnoujściu, my to uzależnienie nie tylko zmniejszamy, ale mamy ogromną szansę zredukować je niemal do zera - podkreślił premier.

Po 2022 r. Polska nie zamierza przedłużać długoterminowego kontraktu z rosyjskim Gazpromem, tzw. kontraktu jamalskiego. Do tego czasu chce zdywersyfikować dostawy gazu do kraju - miałby on do nas płynąć m.in. przez tzw. Bramę Północną - czyli z terminala LNG i planowanego podmorskiego gazociągu Baltic Pipe (Gazociąg Bałtycki), który ma połączyć polski system gazowy z systemem duńskim, a dalej ze złożami gazu na szelfie norweskim.

Gazociąg Bałtycki ma mieć przepustowość 10 mld metrów sześc. (Polska zużywa rocznie ok 16 mld) i jest wpisany na listę priorytetowych inwestycji energetycznych Unii Europejskiej.

Duński operator Energinet w ubiegłym roku szacował łączny ( po stronie polskiej i duńskiej) koszt budowy Baltic Pipe na 1,6 do 2,2 mld euro.