Ceny paliw wyhamowały - zauważają eksperci. Wynika to z niższych ceny ropy naftowej na światowych giełdach i spadającej niemal do zera marży operatorów detalicznego rynku paliw. Najbliższe dni powinny przynieść stabilizację cen na stacjach - przewidują.

"Na większości stacji w tym tygodniu ceny paliw pozostały stabilne, co pozwoliło na utrzymanie średnich cen w kraju na niezmienionym poziomie. Średnie detaliczne ceny paliw na dzień 9-05-2019 ukształtowały się na następującym poziomie: benzyna bezołowiowa 95 – 5,22 zł/l, benzyna bezołowiowa 98 - 5,52 zł/l, olej napędowy – 5,18zł/l, autogaz – 2,23 zł/l" - napisali w piątkowym komentarzu analitycy BM Reflex.



Jednocześnie zauważyli, że ceny benzyn i diesla są wyższe niż przed rokiem o około 23 – 24 gr/l, a autogazu o około 10 gr/l.

Zakłócone dostawy bez konsekwencji

Z kolei eksperci e-petrolu zwrócili uwagę na fakt, że problemy z dostawami rosyjskiej ropy do rafinerii w Polsce nie mają "na razie" przełożenia na ceny na stacjach paliw. "Obserwowane w ostatnich tygodniach wyraźne podwyżki cen paliw w sprzedaży detalicznej w końcu wyhamowały, a kierowcy tankujący olej napędowy pierwszy raz od lutego tego roku mogą nawet cieszyć się spadkiem cen diesla" - napisali.



Zanieczyszczona ropa z Rosji. Zatrzymano cztery osoby Cztery osoby zostały zatrzymane w sprawie umyślnego zanieczyszczenia rosyjskiej... zobacz więcej » W komentarzu zaznaczyli, że krajowi producenci w ostatnich dniach obniżali ceny dla hurtowych odbiorców paliw. "Metr sześcienny oleju napędowego jest dzisiaj w rafineriach wyceniany średnio na 4 tys. 159 zł i kosztuje o 38 zł mniej niż na koniec kwietnia. Benzyna bezołowiowa 95 w tym samym okresie potaniała o 56,80 zł i aktualnie metr sześcienny tego paliwa jest przez producentów wyceniany na 4 tys. 172 zł" - podali.



"Na hurtowym rynku paliw w mijającym tygodniu odnotowaliśmy z kolei spadki cen zarówno benzyn, jak i oleju napędowego, z tym że skala obniżek bardziej widoczna jest w przypadku benzyny. Hurtowe ceny benzyny spadły w okresie 3 – 10 maja o około 8 – 10 groszy na litrze, a oleju napędowego o 2,5 - 4,5 gr/l. W tej sytuacji wraz z nowymi dostawami paliw na stacje, jest szansa na obniżki cen detalicznych o kilka groszy, ale nie na wszystkich stacjach" - czytamy w komentarzu portalu e-petrol.

Niskie marże

Specjaliści zwrócili uwagę, że "kosztem marży część operatorów nie przeniosła wcześniejszych podwyżek cen w hurcie na stacje i dopiero bieżące, tańsze dostawy pozwalają na poprawę sytuacji i realizację założonej marży detalicznej".



Ich zdaniem utrzymanie cen w hurcie na obecnym, niższym poziomie lub dalsze obniżki przez kilka kolejnych dni może przyczynić się do korekty cen w dół na wszystkich stacjach. Jeśli ceny w hurcie zaczną ponownie rosnąć, to szanse na obniżki będą niewielkie.



"Najbliższe dni powinny przynieść stabilizację cen paliw na stacjach. Możliwe, że przerwania zwyżkowej serii, trwającej od lutego, doczekają się w końcu także kierowy tankujący 95-oktanową benzynę, ale skala obniżki na pewno nie będzie duża. Nie pozwalają na to bardzo niskie marże ze sprzedaży paliw. Prognozowane przez e-petrol.pl przedziały cenowe na nadchodzący tydzień dla poszczególnych gatunków paliw wyglądają następująco 5,18-5,29 zł/l dla benzyny 95-oktanowej, dla diesla 5,15-5,25 zł/l i 2,17-2,23 zł/l dla autogazu" - przewidują.