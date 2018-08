Ceny ropy zniżkują w piątek o 0,2-0,3 procent. Zdaniem analityków, wciąż kluczowym czynnikiem spadków jest napięcie w międzynarodowej polityce handlowej.

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na wrzesień na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku jest wyceniana po ok. 66,7 dolarów, co oznacza spadek ceny o 0,2 proc.



Brent w dostawach na wrzesień na giełdzie paliw ICE Futures Europe w Londynie zniżkuje również o 0,2 proc., do 71,9 dolarów za baryłkę.



W środę baryłka WTI potaniała o 3,2 proc., osiągając 7-tygodniowe minimum na poziomie 66,94 dolarów za baryłkę. W skali całego tygodnia WTI tanieje w piątek rano o ok. 2,5 proc. Stanowi to 6-tygodniowy spadek i jest to najdłuższa taka passa od trzech lat.



- Jest ogromna presja na spadki cen ze strony polityki handlowej - uważa Min Byunkyu z Yuanta Securities.

Wojna handlowa

W środę podano, że Stany Zjednoczone od 23 sierpnia pobierać będą 25-proc. cła, nałożone na kolejną transzę chińskich towarów o wartości 16 mld dolarów. Bariery obejmą 279 kategorii produktów, w tym motocykle, turbiny parowe, czy wagony kolejowe.



Chiny odpowiedziały cłami na dodatkowe 16 mld dolarów. Cła mają wejść w życie również 23 sierpnia. Ministerstwo Finansów Chin wśród towarów do oclenia wymieniło m.in. ropę, węgiel, chemikalia oraz sprzęt medyczny.



- Obawy, że eksport ropy z USA do Chin mocno spadnie są wielkie - dodał Min Byunkyu.



O wiele bardziej bycze zapatrywania na rynek ropy wyraził w nocy z czwartku na piątek Jeff Currie z Goldman Sachs. - Na pewno handel będzie negatywnym czynnikiem, ale fundamenty wciąż są mocne i jest wiele przesłanek, żeby posiadać takie aktywa jak ropa - ocenił w rozmowie z CNBC Currie.



Amerykański Departament Energii (DoE) podał w środę, że zapasy ropy naftowej w USA w ubiegłym tygodniu spadły o 1,351 mln baryłek, czyli o 0,3 proc., do 407,39 mln baryłek. Ankietowani przez Bloomberga analitycy oczekiwali spadku zapasów o 3 mln baryłek.



Dane DoE wykazały spadek zapasów po raz drugi w ciągu 3 tygodni.