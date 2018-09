- To co może czekać nas jeszcze do końca tego roku, to niestety podwyżki cen paliw - powiedziała w programie "Biznes dla Ludzi" w TVN24 BiS Urszula Cieślak z BM Reflex. Jak wskazała, największe zmiany mogą dotyczyć poziomów oleju napędowego.

- Sytuacja i nastroje na rynku ropy naftowej nie są najlepsze. Obserwujemy wzrost cen ropy do poziomów z 2014 roku. Jednocześnie mamy wyższy kurs złotego wobec dolara i to wszystko wskazuje, że jeżeli obecna sytuacja na rynku ropy naftowej będzie kontynuowana, to ceny paliw mogą wzrosnąć - oceniła Urszula Cieślak.

Średnie ceny jakie obserwowaliśmy na stacjach paliw w Polsce w ubiegłym tygodniu wynosiły: 5,12 zł/l benzyny Pb95, 5,05 zł/l w przypadku oleju napędowego oraz 2,34 zł/l autogazu.

Ekspert podkreśliła jednak, że "poziomy cen mogą się dosyć szybko zmienić". - Zwłaszcza, jeżeli chodzi o ceny oleju napędowego, bo zaobserwowaliśmy, że na części stacji cena diesla zaczyna przekraczać ceny benzyny - zwróciła uwagę.

Opłata emisyjna

Ropa naftowa najdroższa od czterech lat Ropa naftowa jest wyceniana w poniedziałek najwyższej od czterech lat. Eksperci... zobacz więcej » Na ceny na stacjach od początku przyszłego roku może wpłynąć także opłata emisyjna od paliw. Opłata wyniesie 80 zł od każdego tysiąca litrów paliwa, które trafią na rynek w naszym kraju.



W efekcie, zdaniem ekspertów, ceny przy dystrybutorach mogą wzrosnąć o 8 groszy na litrze, a po doliczeniu do nich podatku VAT, o 10 groszy.

- To będzie dodatkowy koszt związany z wyprodukowaniem litra paliwa. Nowa opłata emisyjna będzie składnikiem ceny i dla nie ma takiej możliwości, żebyśmy my kierowcy w konsekwencji podnoszenia podstawy kosztowej wytworzenia litra paliwa tych dodatkowych kosztów nie ponieśli kupując paliwo na stacji - wskazała Cieślak.

Jej zdaniem, nie będzie tak, że w pierwszych kilku tygodniach nowego roku nie odczujemy podwyżki o 10 groszy na litrze. - To będzie związane z tym jaką sytuację będziemy mieli na rynku ropy i rynku walutowym, a więc od bieżących czynników, które będą wyznaczały ceny ropy - wyjaśniała.