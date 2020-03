Odtwórz: Co musisz wiedzieć o koronawirusie? Ministerstwo Zdrowia radzi

Ceny ropy rosną o około 4 procent. Oczekuje się, że dostawcy surowca zdecydują o ograniczeniu jego produkcji w odpowiedzi na ponad 16-procentowy spadek cen w ubiegłym tygodniu - informują maklerzy.

W tym tygodniu - w czwartek i piątek - odbędzie się spotkanie producentów ropy z Organizacji Krajów Eksportujących Ropę (OPEC) i sojuszników spoza kartelu. Eksporterzy ropy ocenią sytuację związaną ze spadkiem popytu na ropę naftową na skutek wybuchu epidemii koronawirusa.

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na kwiecień na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku była po godzinie 9.00 czasu polskiego wyceniana po 46,56 do, po zwyżce ceny o 4,02 proc.

Ropa Brent w dostawach na kwiecień na giełdzie paliw ICE Futures Europe w Londynie jest wyceniana po 51,77 dol. za baryłkę, wyżej o 4,23 proc.









Rosja jest gotowa współpracować z OPEC, aby wesprzeć notowania na globalnych rynkach paliw, chociaż czuje się "komfortowo" przy obecnym poziomie cen ropy. Poinformował o tym w niedzielę prezydent Rosji Władimir Putin.

- Ropa naftowa zachowuje się jak szalona. Oczekiwania co do działań OPEC+ - dotyczące mocniejszego ograniczenia produkcji na obecnym spotkaniu kartelu maleją, a główne ryzyko związane z konsumpcją stanowi koronawirus - mówi Stephen Innes, główny strateg ds. rynków w AxiCorp Ltd.

- Każde odbicie cen ropy po decyzji OPEC+ będzie prawdopodobnie krótkotrwałe, dopóki epidemia koronawirusa nie zacznie słabnąć - dodaje.

W ub. tygodniu ropa WTI na NYMEX staniała o 16,2 proc. - najmocniej do czasu kryzysu finansowego w 2008 r.

Inwestorów na razie nie przestraszyły rekordowo niskie wskaźniki PMI w Chinach, opublikowane w sobotę oraz w poniedziałek.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Chin, wyniósł w II 2020 r. 40,3 pkt. wobec 51,1 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w wyliczeniach Caixin Media i Markit Economics. Analitycy spodziewali się 46,0 pkt.

Z kolei w wyliczeniach biura statystycznego i Federacji Logistyki w sobotę podano, że PMI w sektorze przemysłowym Chin w II wyniósł 35,7 pkt. wobec 50,0 pkt. miesiąc wcześniej. Analitycy szacowali PMI na 45,0 pkt.

Koronawirus

Tymczasem koronawirus dalej rozprzestrzenia się na świecie. Liczba zakażonych w Chinach kontynentalnych przekroczyła 80 tysięcy - poinformowała w poniedziałek rano czasu lokalnego chińska państwowa komisja zdrowia.

Według chińskich władz sanitarnych w niedzielę potwierdzono 202 nowe przypadki zakażenia koronawirusem - najmniej od końca stycznia, jeśli chodzi o dobowe statystyki.

W niedzielę w Chinach zmarły z powodu koronawirusa kolejne 42 osoby - wszystkie w prowincji Hubei, gdzie epidemia miała swój początek i skąd rozprzestrzeniła się na około 60 państw.

Tym samym liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa w Chinach kontynentalnych wzrosła do 2912, a na całym świecie - do ponad 3 tysięcy.

