Kraje OPEC i inni producenci porozumieli się w sprawie największej w historii obniżki wydobycia ropy naftowej. Cena ropy Brent podskoczyła do 32,25 dolarów za baryłkę.

"O osiągnięciu porozumienia w ramach OPEC przy udziale grupy OPEC+, której przewodzi Rosja poinformowali niedzielę ministrowie energetyki krajów OPEC. To bezprecedensowy globalny pakt"- oceniała agencja Associated Press.



Porozumienie zostało przyjęte z zadowoleniem przez prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, przywódcę Rosji Władimira Putina oraz saudyjskiego następcę tronu, księcia Muhammeda ibn Salmana, którzy odbyli telekonferencję po ogłoszeniu, że główni producenci ropy porozumieli się w sprawie zmniejszenia wydobycia.



Jak podaje saudyjska agencja prasowa SPA przywódcy trzech krajów, z których każdy zajmuje wysoką pozycję w światowym rankingu producentów, podkreślili konieczność ścisłego wypełniania przyjętych na siebie przez poszczególne państwa zobowiązań, bo tylko w ten sposób można zapewnić stabilność światowych rynków.

W oddzielnej rozmowie, w której uczestniczyli już tylko Donald Trump i książę Salman, rozmówcy podkreślali, że porozumienie pozostaje w zgodzie z aspiracjami sektora naftowego i otwiera drogę ku zapewnieniu międzynarodowego wzrostu gospodarczego.

Po osiągnięciu porozumienia cena Brent podskoczyła niemal natychmiast o 2,45 proc. do 32,25 dolarów. Po godzinie ósmej polskiego czasu wynosiła ona 32,13 dolarów.

Zmniejszenie wydobycia

Prezydent Donald Trump ocenił, że "porozumienie pozwoli uchronić setki tysięcy miejsc pracy w sektorze energetycznym w USA".



Także w ocenie ministra ds. ropy naftowej Iraku Samira Ghadhbana porozumienie przyczyni się do ustabilizowania rynku. - Decyzja o masowym zmniejszeniu wydobycia, umożliwi zmniejszenie zapasów i podwyższenie cen - podkreślił w wydanym w niedzielę wieczór oświadczeniu.



Bidżan Namdar Zanganeh, kierujący pracami ministerstwa ropy naftowej Iranu, który podobnie jak Irak i Arabia Saudyjska był w 1960 roku założycielem OPEC, wyjaśnił, że zgodnie z osiągniętym porozumieniem "dobowe wydobycie zostanie zmniejszone w maju i w czerwcu o 10 mln baryłek, w drugim półroczu o 8 mln baryłek, a w ciągu następnych 16 miesięcy, tj. do kwietnia 2022 r. - o 6 mln baryłek".



Ostateczne kwoty zostaną podane do publicznej wiadomości w poniedziałek. Przedstawiciele poszczególnych krajów pracują jeszcze nad komunikatem końcowym, który będzie zawierał kompletne dane.



W ocenie ekspertów rosyjskich, których opinię cytuje agencja TASS "całościowe ograniczenie wydobycia w maju może osiągnąć pułap nawet do 20 mln baryłek w dzień, ale z całą pewnością przewyższy kwotę 15 mln baryłek".



Jak podał minister energetyki Aleksandr Nowak, zaplanowana na 9,7 mln baryłek w dzień obniżka nie obejmuje redukcji o 2-3 mln baryłek, do której zobowiązały się oddzielnie Stany Zjednoczone.



Źródła saudyjskie podały, że cięcia będą wynosić 12,5 mln baryłek w dzień i że zgoda Rijadu na redukcję "ma związek ze zwiększonym wydobyciem przez Arabię Saudyjską, ZEA i Kuwejt w kwietniu". Jak wyjaśnił w rozmowie z agencją SPA saudyjski negocjator, książę Abd al-Aziz ibn Salman, planowane zmniejszenie wydobycie, które opiewało na 10 proc. może w końcowym rachunku nawet wynieść nawet 20 proc., "jeśli wziąć pod uwagę zobowiązania krajów produkujących ropę, które nie wchodzą w skład OPEC".

Meksyk zaproszony do rozmów

Agencje przypominają, że z inicjatywy Rosji i Stanów Zjednoczonych do rozmów na temat zmniejszenia wydobycia został zaproszony Meksyk. Delegacja meksykańska przystała na warunki porozumienia, jednak - jak wyjaśniono w komunikacie rządowym - stanowisko władz Meksyku musi być zaaprobowane jeszcze przez parlament.



Szef resortu energetyki Meksyku Rocio Nahle potwierdził, że OPEC+ uzgodnił, że ograniczy wydobycie ropy o 9,7 mln baryłek dziennie w maju i czerwcu, aby podtrzymać spadające ze względu na pandemię koronawirusa ceny surowca.



Nahle podziękował członkom OPEC za ich poparcie w czasie negocjacji, który doprowadziły do zawarcia umowy. Nieporozumienia z Meksykiem były powodem, dla którego od kilku zapowiadana redukcja wydobycia surowca nie mogła do tej pory dojść do skutku.



Do decyzji ustosunkował się też rząd Kanady. W oświadczeniu wydanym w Ottawie w niedzielę podkreślono, że Kanada opowiada się za stabilizacją rynków i zagwarantowanie większej przewidywalności cenowej w sektorze wydobywczym.



- To dobra decyzja. Pozytywnie reagujemy na każdą wiadomość, która wnosi stabilność na globalny rynek produkcji ropy - oświadczył minister bogactw naturalnych Seamus O'Regan w e-mailu skierowanym na adres agencji Reutera.

Największa w historii

Porozumienie ws. największej w historii obniżki wydobycia ropy, o 10 proc. światowej podaży, ma doprowadzić do zrównoważenia światowych rynków ropy w trudnym momencie, gdy pandemia SARS-CoV-2 doprowadziła do spadku popytu o jedną trzecią, a wojna podażowa między OPEC a Rosją groziła kryzysem nadpodaży. Ceny ropy spadały do poziomów niespotykanych od lat 90.



Do podjęcia negocjacji między Moskwą a Rijadem, a następnie między OPEC+ a Meksykiem, mieli namawiać - jak podał w niedzielę Kreml - prezydenci USA i Rosji, Donald Trump i Władimir Putin oraz król Arabii Saudyjskiej Salman.



Analitycy ostrzegają jednak, że nawet tak radykalne ograniczenie wydobycia może na dłuższą metę nie wystarczyć, by utrzymać ceny na wyższym poziomie.