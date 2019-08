Notowania ropy naftowej w USA spadły w czwartek o prawie 8 procent - tak mocniej zniżki nie było od lutego 2015 roku. W piątek surowiec odrobił niecałe 2 procent.

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na wrzesień na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku jest wyceniana po 54,92 dolarów, po zwyżce ceny o 1,80 proc.



Ropa Brent w dostawach na wrzesień na giełdzie paliw ICE Futures Europe w Londynie jest wyceniana po 61,99 dolarów za baryłkę, po wzroście notowań o 2,46 proc.



Na Międzynarodowej Giełdzie Paliw w Szanghaju ropa staniała o 3,0 proc. do 429,8 juanów za baryłkę, a w całym tygodniu straciła 3,3 proc.

Obawy na rynku

Ceny ropy mocno spadły podczas poprzedniej sesji, gdy prezydent USA Donald Trump gwałtownie i niespodziewanie nasilił spór handlowy Stanów Zjednoczonych z Chinami, co na rynkach podsyciło obawy o globalne spowolnienie gospodarcze.



Trump zagroził kolejnymi cłami na chiński eksport Prezydent USA Donald Trump napisał w czwartek na Twitterze, że 1 września nałoży... zobacz więcej » Prezydent USA napisał w czwartek na Twitterze, że 1 września nałoży kolejne, 10-procentowe cła na chińskie dobra eksportowe o wartości 300 mld dolarów, mimo że w tym tygodniu rozpoczęła się kolejna tura negocjacji handlowych między Waszyngtonem a Pekinem.



"Rozmowy handlowe trwają i podczas tych rozmów USA zaczną, 1 września, nakładać małe dodatkowe taryfy 10 proc. na pozostałe 300 mld dolarów dóbr i produktów przyjeżdżających z Chin do naszego kraju" - napisał. "To nie zawiera tych 250 mld dolarów już objętych taryfami 25 proc." - dodał Trump.



Analitycy zwracają uwagę, że po tych komentarzach amerykańskiego prezydenta na rynkach wyraźnie wzrosło ryzyko osłabienia globalnego wzrostu gospodarczego.



- Ostatni komentarz Trumpa zdecydowanie wzmocnił perspektywę przedłużenia sporu handlowego z Chinami - mówi Kim Kwangrae, analityk rynków towarowych w Samsung Futures Inc.

- Biorąc pod uwagę szersze obawy o spowolnienie wzrostu w światowej gospodarce, które już ma swoje odzwierciedlenie na rynkach, dopiero się okaże, czy cena ropy spadnie jeszcze niżej, ponieważ nadal mamy ryzyko geopolityczne na Bliskim Wschodzie - dodaje.



Podczas czwartkowej sesji ropa na NYMEX w USA staniała o 4,63 dolarów, czyli 7,9 proc. Podobna skala spadków miała miejsce w przypadku ropy Brent.