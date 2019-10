Ceny benzyny mogą w przyszłym tygodniu dalej spadać - uważają analitycy e-petrol. Ich zdaniem cena najpopularniejszego gatunku benzyny bezołowiowej 95 powinna mieścić się w przedziale 4,85-4,96 złotego za litr. Z kolei z prognoz ekspertów BM Reflex wynika, że do końca października ceny paliw pozostaną stabilne.

BM Reflex zwrócili uwagę, że od pięciu tygodni zarówno za benzynę Pb95, jak i diesla płacimy poniżej 5 złotych za litr.

"Obecnie średnia krajowa detaliczna cena benzyny bezołowiowej 95 to 4,94 zł za litr, czyli dokładnie taka sama jak przed tygodniem. Olej napędowy natomiast potniał w skali tygodnia symboliczny grosz do średniego poziomu 4,95 zł za litr. Autogaz dla odmiany podrożał o grosz do 1,97 zł za litr" - czytamy w analizie.









Eksperci BM Reflex informują, że zarówno benzyna, jak i olej napędowy są około 20 groszy na litrze tańsze w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Za autogaz płacimy natomiast aż 50 groszy na litrze mniej niż przed rokiem.

"Aktualnie wszystko wskazuje na to, że do końca października ceny paliw na krajowych stacjach pozostaną stabilne" - uważają analitycy.

Jakie prognozy

Jak wskazano, cena benzyny bezołowiowej 95 powinna mieścić się w przedziale 4,85-4,96 zł za litr.

Nieco drożej, w porównaniu z benzyna bezołowiową 95, może być oferowany diesel, który właściciele stacji paliw mogą sprzedawać po 4,91-5,02 zł za litr. Analitycy z e-petrol tłumaczą, że w przypadku tego paliwa przestrzeni do obniżek praktycznie nie ma, bowiem od dłuższego czasu olej napędowy jest oferowany na stacjach z bardzo niską, czasem ujemną marżą detaliczną, zatem każdy spadek cen w hurcie właściciele stacji benzynowych traktują jako szansę na poprawę warunków handlowych.



"Jeśli chodzi o ceny autogazu, to przewidujemy stabilizację cen, co oznacza, że w najbliższych dniach najczęściej kierowcy mogą spotkać się cenami od 1,95 do 2,03 zł za litr tego paliwa" - uważają analitycy z e-petrol.