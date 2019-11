Odtwórz: Apel premiera Morawieckiego do kierowców

Analitycy nie mają dobrych informacji dla kierowców. W najbliższych dniach autogaz będzie najszybciej drożejącym paliwem na stacjach benzynowych, a diesel przekroczy granicę 5 złotych.

Według prognozy portalu e-petrol w nadchodzącym tygodniu za litr najpopularniejszej z benzyn (Pb95) zapłacimy od 4,90 do 5,01 zł. 98-oktanowa kosztować będzie 5,22-5,33 zł za l. Granicę 5 zł raczej pokona olej napędowy, który kosztować będzie między 4,99 a 5,10 zł za litr. Jak podano, "największa zwyżka dotknie autogaz", który będzie kosztował między 2,22 zł a 2,32 zł za litr.

Drożej niż przed rokiem

Analitycy BM Reflex wskazali, że w ostatnim miesiącu autogaz zdrożał średnio o 30 groszy na litrze, a olej napędowy o 10 groszy na l.

"Chociaż ceny benzyny 95Pb nie przekroczyły jeszcze poziomu średniego 5 zł za litr, a oleju napędowego przekroczyły ten poziom nieznacznie, to sytuacja na koniec roku może być mniej korzystna dla kierowców. Za paliwa, a zwłaszcza za benzyny możemy płacić więcej niż przed rokiem" - napisano w komentarzu.



Jak wskazują analitycy e-petrol, w ostatnich dniach zmienność na rynku naftowym była niewielka i notowania ropy Brent niemal przez cały tydzień pozostawały w wąskim paśmie 62,00-63,5 dol. Najtaniej baryłkę surowca można było kupić w poniedziałek, kiedy w trakcie sesji kosztowała 61,91 dol. Tygodniowe maksimum ropa na giełdzie w Londynie ustanowiła w środę, kiedy kosztowała 63,58 dol. W piątkowe przedpołudnie cena surowca utrzymała się nieznacznie poniżej poziomu 63 dol.



Zwrócili też uwagę, że inwestorzy na rynku naftowym czekają na ważne rozstrzygnięcia dotyczące amerykańsko-chińskiego porozumienia i decyzji producentów w sprawie limitów wydobycia. Kwestia relacji handlowych między Pekinem i Waszyngtonem w najbliższych dniach raczej się nie rozstrzygnie, a wsparcie Amerykanów dla prodemokratycznych rozwiązań w sprawie Hongkongu, może dodatkowo skomplikować negocjacje.



BM Reflex z kolei wskazuje, że mnożą się spekulacje dotyczące umowy handlowej między USA a Chinami oraz decyzji OPEC+ (Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową plus m.in. Rosja) w kwestii wydobycia. Kluczowe dla rynku spotkanie OPEC odbędzie się już w przyszłym tygodniu, co powinno przynieść potwierdzenie dla kierunku zmian cen paliw, także na rynku krajowym.