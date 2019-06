Ropa w USA powiększa spadki cen - w trzy dni surowiec stracił 1/10 swojej wartości, w sumie od końca kwietnia potaniał o około 16 procent. Notowaniom ropy szkodzi coraz bardziej agresywna polityka handlowa USA - oceniają maklerzy.

Baryłka ropy typu West Texas Intermediate w dostawach na lipiec na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku jest wyceniana po 52,93 dolarów, po zniżce ceny o 1,07 proc.

Ropa Brent w dostawach na sierpień na giełdzie paliw ICE Futures Europe w Londynie jest wyceniana po 61,13 dolarów za baryłkę, po spadku notowań o 1,36 proc.

Na rynkach rosną obawy, że coraz bardziej agresywna polityka handlowa Stanów Zjednoczonych doprowadzi do znaczącego spowolnienia w globalnej gospodarce.

Rosnące taryfy

Prezydent USA Donald Trump poinformował w ubiegłym tygodniu, że postanowił wprowadzić cła na towary sprowadzane z Meksyku. Od 10 czerwca będą na nie nałożone cła w wysokości 5 proc. Potem taryfy będą sukcesywnie rosły - o pięć punktów procentowych każdego miesiąca, aż 1 października osiągną poziom 25 proc. "Jawny terroryzm i szowinizm gospodarczy". Pekin zaostrza retorykę w wojnie handlowej Chiny są przeciwne wojnie handlowej, ale się jej nie boją, a celowe zwiększanie... zobacz więcej »

Do tego Trump podał, że zamierza skończyć z preferencyjnym traktowaniem Indii w sferze handlu, co doprowadziłoby do nałożenia amerykańskich ceł na importowane stamtąd towary o wartości do 5,6 mld dolarów rocznie. Jeśli tak się stanie, można spodziewać się odwetu ze strony Indii w postaci obłożenia cłami towarów amerykańskich.

Biała księga

Z kolei Chiny, z którymi USA prowadzą wojnę handlową od wielu miesięcy, opublikowały w niedzielę "białą księgę", w której w bojowym tonie obwiniły Waszyngton za załamanie rozmów handlowych i wskazały, że nie pójdą na ustępstwa.

Analitycy Morgan Stanley oceniają, że w ciągu 9 miesięcy w Stanach Zjednoczonych może nastąpić recesja, jeśli USA nałożą 25-procentowe cła na dodatkowe 300 mld dolarów towarów z Chin, a Pekin na to zareaguje swoimi "sankcjami" wobec Amerykanów.

- Obawy o globalne spowolnienie coraz mocniej rosną - mówi Stephen Innes, partner zarządzający SPI Asset Management.

- Ostatnia wyprzedaż na rynkach powinna być wyraźnym przypomnieniem, jak krucha jest równowaga na rynkach ropy - dodaje.